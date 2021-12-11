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Spor Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Süper Lig 16.hafta | Süper Lig’in 16.haftasında heyecan başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:31:00 -
Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Süper Lig’de 16.hafta cuma akşamı oynanan maçla başladı. Futbolseverler cumartesi gününün programını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?

Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2

11 Aralık Cumartesi

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

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