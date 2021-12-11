Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Süper Lig 16.hafta | Süper Lig’in 16.haftasında heyecan başladı. Futbolseverler ise cumartesi günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün maçları
Süper Lig’de 16.hafta cuma akşamı oynanan maçla başladı. Futbolseverler cumartesi gününün programını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta?
Altay-Atakaş Hatayspor: 1-2
11 Aralık Cumartesi
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
13 Aralık Pazartesi
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe