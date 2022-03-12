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Spor Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün hangi maç hangi kanalda? Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler hangi liglerde maç oynanacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:41:00 -
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolseverler bugün hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları 12 Mart:

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.

Süper Lig

13.30 Hatayspor-Fatih Karagümrük        beIN Sports 1

16.00 Altay-Yeni Malatyaspor    beIN Sports 2

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor           beIN Sports 1

19.00 Trabzonspor-Göztepe       beIN Sports 1

İsveç Kupası

15.00 Kalmar-Djurgarden            Bilyoner

Almanya Bundesliga

17.30 Freiburg-Wolfsburg           beIN Sports 4, tivibu spor 4

17.30 Hoffenheim-Bayern Münih            beIN Sports 3, tivibu spor 3

17.30 Union Berlin-Stuttgart      beIN Max 1

20.30 Monchengladbach-Herta Berlin   beIN Sports 3, tivibu spor 3

Almanya Bundesliga 2

15.30 Hamburg-Erzgebirge AuebeIN Sports 4, tivibu spor 4

15.30 Paderborn-F.Düsseldorf  beIN Max 1, tivibu spor 3

15.30 Dynamo Dresden-St.Pauli               beIN Sports 3, tivibu spor 3

22.30 Heiderheim-Werder Bremen        beIN Sports 3, tivibu spor 4

İngiltere Premier Lig

15.30 Brighton-Liverpool             S Sport

İngiltere Championship

15.30 Barnsley-FulhambeIN Max 2

18.00 Peterborough-Stoke         beIN Max 2

18.00 Birmingham-Hull City

20.30 Manchester United-Tottenham   S Sport

İspanya La Liga

16.00 Levante-Espanyol               Spor Smart

18.15 Granada-Elche     Spor Smart

20.30 Villarreal-Celta Vigo           Spor Smart

23.00 Getafe-Valencia  Spor smart

İtalya Serie A

17.00 Salernitana-Sassuolo         S Sport

17.00 Spezia-Cagliari      S Sport

20.00 Sampdoria-Juventus         S Sport

22.45 Milan-Empoli        S Sport

Fransa Ligue 1

19.00 Montpellier-NicebeIN Sports 2

23.00 Troyes-Nantes     beIN Sport 2

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