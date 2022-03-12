Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün hangi maç hangi kanalda? Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler hangi liglerde maç oynanacağını, maçların hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Futbolseverler bugün hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları 12 Mart:
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? 12 Mart 2022 Cumartesi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu, tüm yurtta beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto Süper Lig haricindeki liglerdeki maçları 1 hafta ileri kaydırdı.
Süper Lig
13.30 Hatayspor-Fatih Karagümrük beIN Sports 1
16.00 Altay-Yeni Malatyaspor beIN Sports 2
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor beIN Sports 1
19.00 Trabzonspor-Göztepe beIN Sports 1
İsveç Kupası
15.00 Kalmar-Djurgarden Bilyoner
Almanya Bundesliga
17.30 Freiburg-Wolfsburg beIN Sports 4, tivibu spor 4
17.30 Hoffenheim-Bayern Münih beIN Sports 3, tivibu spor 3
17.30 Union Berlin-Stuttgart beIN Max 1
20.30 Monchengladbach-Herta Berlin beIN Sports 3, tivibu spor 3
Almanya Bundesliga 2
15.30 Hamburg-Erzgebirge AuebeIN Sports 4, tivibu spor 4
15.30 Paderborn-F.Düsseldorf beIN Max 1, tivibu spor 3
15.30 Dynamo Dresden-St.Pauli beIN Sports 3, tivibu spor 3
22.30 Heiderheim-Werder Bremen beIN Sports 3, tivibu spor 4
İngiltere Premier Lig
15.30 Brighton-Liverpool S Sport
İngiltere Championship
15.30 Barnsley-FulhambeIN Max 2
18.00 Peterborough-Stoke beIN Max 2
18.00 Birmingham-Hull City
20.30 Manchester United-Tottenham S Sport
İspanya La Liga
16.00 Levante-Espanyol Spor Smart
18.15 Granada-Elche Spor Smart
20.30 Villarreal-Celta Vigo Spor Smart
23.00 Getafe-Valencia Spor smart
İtalya Serie A
17.00 Salernitana-Sassuolo S Sport
17.00 Spezia-Cagliari S Sport
20.00 Sampdoria-Juventus S Sport
22.45 Milan-Empoli S Sport
Fransa Ligue 1
19.00 Montpellier-NicebeIN Sports 2
23.00 Troyes-Nantes beIN Sport 2