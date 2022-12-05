  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-05 10:49:00 -
Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:

Yeni günle birlikte bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:

Dünya Kupası son 16 turu

18.00 Japonya-Hırvatistan

22.00 Brezilya-Güney Kore

TFF 1.Lig

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor

Hazırlık maçları

12.00 Sivasspor-Liepaja

13.30 Adana Demir-F.Sittard

 

Ronaldo için milyon euroluk teklif
Ronaldo için milyon euroluk teklif

Spor

Ronaldo için milyon euroluk teklif

BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın
BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

Spor

BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

Spor

İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23