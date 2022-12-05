Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Yeni günle birlikte bugün hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Kasım Pazartesi günün maçları:
Dünya Kupası son 16 turu
18.00 Japonya-Hırvatistan
22.00 Brezilya-Güney Kore
TFF 1.Lig
20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor
Hazırlık maçları
12.00 Sivasspor-Liepaja
13.30 Adana Demir-F.Sittard