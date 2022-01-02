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Spor Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?

Günün maçları | Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi takımların maçı var? 2 Ocak günün spor ekranı

Yeniakit Publisher
2022-01-02 09:24:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?

Pazar günü maç izlemek isteyenler bugün yani 2 Ocak’ta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?

Süper Lig’in ilk yarısı 27 Aralık’ta oynanan maçlarla tamamlandı. Bu sebeple bu hafta sonu Süper Lig’de maç oynanmıyor. İşte, bugün diğer liglerde oynanacak maçlar:

16.00 Getafe - Real Madrid         Spor Smart

17.00 Brentford - Aston Villa       A Spor, S Sport

17.00 Everton - Brighton              S Sport

17.00 Leeds United - Burnley     S Sport

17.00 Southampton - Newcastle              S Sport

18.15 Elche - Granada   Spor Smart

18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar

19.30 Liverpool - Chelsea             S Sport

20.30 Alaves - Real Sociedad      Sport Smart

20.30 Real Betis - Celta Vigo       Sport Smart

23.00 Mallorca - Barcelona          Sport Smart

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak.

20. hafta

7 Ocak Cuma

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 

8 Ocak Cumartesi 

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük 

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar 

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor 

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi 

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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