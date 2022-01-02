Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?
Günün maçları | Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi takımların maçı var? 2 Ocak günün spor ekranı
Pazar günü maç izlemek isteyenler bugün yani 2 Ocak’ta hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda 2 Ocak?
Süper Lig’in ilk yarısı 27 Aralık’ta oynanan maçlarla tamamlandı. Bu sebeple bu hafta sonu Süper Lig’de maç oynanmıyor. İşte, bugün diğer liglerde oynanacak maçlar:
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - Brighton S Sport
17.00 Leeds United - Burnley S Sport
17.00 Southampton - Newcastle S Sport
18.15 Elche - Granada Spor Smart
18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar
19.30 Liverpool - Chelsea S Sport
20.30 Alaves - Real Sociedad Sport Smart
20.30 Real Betis - Celta Vigo Sport Smart
23.00 Mallorca - Barcelona Sport Smart
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak.
20. hafta
7 Ocak Cuma
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor