Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası
Bir yandan Dünya Kupası bir yandan da TFF 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 2 Aralık Cuma günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi liglerde maçlar oynanacak?
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası
Dünya Kupası G Grubu
22.00 Kamerun-Brezilya TRT 1
22.00 Sırbistan-İsviçre TRTSpor
Dünya Kupası H Grubu
18.00 Güney Kore-Portekiz TRT 1
18.00 Gana-Uruguay TRTSpor
TFF 1.Lig
20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor TRTSpor, beIN Sports
Hazırlık maçı
19.00 Beşiktaş-Karagümrük S Sport