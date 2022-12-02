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Spor Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası
Spor

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası

Bir yandan Dünya Kupası bir yandan da TFF 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sebeple futbolseverler bugün yani 2 Aralık Cuma günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-12-02 10:47:00 -
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi liglerde maçlar oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları Dünya Kupası

Dünya Kupası G Grubu

22.00 Kamerun-Brezilya                            TRT 1

22.00 Sırbistan-İsviçre                 TRTSpor

Dünya Kupası H Grubu

18.00 Güney Kore-Portekiz         TRT 1

18.00 Gana-Uruguay     TRTSpor

TFF 1.Lig

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor         TRTSpor, beIN Sports

Hazırlık maçı

19.00 Beşiktaş-Karagümrük       S Sport

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