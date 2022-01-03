Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak
3 Ocak bugün oynanacak maçlar | Süper Lig’de ilk yarı 27 Aralık’ta sona erdi. Futbolseverler ise 3 Ocak’ta hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Futbolseverler 3 Ocak Pazartesi günü hangi liglerde maç olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Fransa kupa maçı hangi kanalda?” sorusunu araştırıyor. Peki, La Lige maçlarını hangi kanal veriyor? 3 Ocak spor ekranı…
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak
20.30 Manchester Utd - Wolverhampton S SportS Sport+
21.00 Villarreal-Levante Spor Smart
23.00 Osasuna-Athletic Bilbao Spor Smart 2
23.00 Vannes-PSG beIN Sports 2
23.15 Cadiz-Sevilla Spor Smart S Sport+