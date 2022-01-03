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Spor Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak
Spor

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak

3 Ocak bugün oynanacak maçlar | Süper Lig’de ilk yarı 27 Aralık’ta sona erdi. Futbolseverler ise 3 Ocak’ta hangi liglerde maçlar oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 11:30:00 -
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak

Futbolseverler 3 Ocak Pazartesi günü hangi liglerde maç olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Fransa kupa maçı hangi kanalda?” sorusunu araştırıyor. Peki, La Lige maçlarını hangi kanal veriyor? 3 Ocak spor ekranı…

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 3 Ocak

20.30 Manchester Utd - Wolverhampton            S SportS Sport+

21.00 Villarreal-Levante               Spor Smart

23.00 Osasuna-Athletic Bilbao   Spor Smart 2

23.00 Vannes-PSG          beIN Sports 2

23.15 Cadiz-Sevilla          Spor Smart         S Sport+

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