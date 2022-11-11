Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma
Süper Lig Premier Lig günün maçları | Süper Lig'de 14.hafta 11 Kasım Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Ayrıca bu akşam pek çok ligde karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma
Süper Lig
20.00 Alanyaspor-Adana Demir beIN Sports 2
20.00 MKE Ankargücü-Trabzonspor beIN Sport 1
Fransa Ligue 1
23.00 Lyon-Nice beIN Sports 5
İtalya Serie A
22.45 Empoli-Cremonese S Sport, CBC Sport
Almanya Bundesliga
22.30 M'gladbach-B.Dortmund tivibu spor 2,beIN Sports 4