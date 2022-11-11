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Spor Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma
Spor

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma

Süper Lig Premier Lig günün maçları | Süper Lig'de 14.hafta 11 Kasım Cuma akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Ayrıca bu akşam pek çok ligde karşılaşma oynanacak. Peki, bugün kimin hangi takımların maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-11-11 09:43:00 -
Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam oynanacak olan maçları araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? Günün maçları 11 Kasım Cuma

Süper Lig

20.00 Alanyaspor-Adana Demir                beIN Sports 2

20.00 MKE Ankargücü-Trabzonspor        beIN Sport 1

Fransa Ligue 1

23.00 Lyon-Nice               beIN Sports 5

İtalya Serie A

22.45 Empoli-Cremonese            S Sport, CBC Sport

Almanya Bundesliga

22.30 M'gladbach-B.Dortmund                 tivibu spor 2,beIN Sports 4

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