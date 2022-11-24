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Spor Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:
Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:

2022 Dünya KUpası 20 Kasım'da başladı. Futbolseverler ise günün maçlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:57:00 -
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler 24 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:

G Grubu

13.00 İsviçre-Kamerun  TRT 1

22.00 Brezilya-Sırbistan              TRT 1

H Grubu

16.00 Uruguay-Güney Kore        TRT 1

19.00 Portekiz-Gana      TRT 1

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