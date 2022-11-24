Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:
2022 Dünya KUpası 20 Kasım'da başladı. Futbolseverler ise günün maçlarını yakından takip ediyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Futbolseverler 24 Kasım Perşembe akşamı oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kupada hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası'nda günün programı:
G Grubu
13.00 İsviçre-Kamerun TRT 1
22.00 Brezilya-Sırbistan TRT 1
H Grubu
16.00 Uruguay-Güney Kore TRT 1
19.00 Portekiz-Gana TRT 1