Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası'nda heyecan 20 Kasım Pazar akşamı oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı.Peki, bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazartesi günün maçları:
Dünya Kupası heyecanının başlamasıyla birlikte bugün hangi maçların oynanacağı sorusunun cevabı daha sık araştrılmaya başlandı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
TFF 1.Lig
20.00 Altay-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Sports 2
Dünya Kupası
A Grubu
19.00 Senegal-Hollanda TRT 1
B Grubu
16.00 İngiltere-İran TRT 1
22.00 ABD-Galler TRT Spor