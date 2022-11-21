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Spor Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nda heyecan 20 Kasım Pazar akşamı oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı.Peki, bugün hangi maçlar var? 21 Kasım Pazartesi günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:13:00 -
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Dünya Kupası heyecanının başlamasıyla birlikte bugün hangi maçların oynanacağı sorusunun cevabı daha sık araştrılmaya başlandı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

TFF 1.Lig

20.00 Altay-Gençlerbirliği           TRT Spor, beIN Sports 2

Dünya Kupası

A Grubu            

19.00 Senegal-Hollanda              TRT 1

B Grubu

16.00 İngiltere-İran        TRT 1

22.00 ABD-Galler            TRT Spor

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