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Spor Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık
Spor

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık

20 Kasım'da başlayan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 6 Aralık Salı günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-12-06 08:19:00 -
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık

Katar'ın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda bugün yani 6 Aralık Salı günü oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık

Dünya Kupası Son 16 Turu

18.00 Fas-ispanya          TRT 1

22.00 Portekiz-İsviçre    TRT 1

Hazırlık maçı

20.00 Galatasaray-Villarreal      Spor Smart

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