Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık
20 Kasım'da başlayan 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 6 Aralık Salı günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Katar'ın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda bugün yani 6 Aralık Salı günü oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? Dünya Kupası günün maçları 6 Aralık
Dünya Kupası Son 16 Turu
18.00 Fas-ispanya TRT 1
22.00 Portekiz-İsviçre TRT 1
Hazırlık maçı
20.00 Galatasaray-Villarreal Spor Smart