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Spor Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası
Spor

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası günün maçları | Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler 30 Aralık Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye Kupası günün maçları

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:36:00 -
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası

Türkiye Kupası maçları canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Futbolseverler 30 Aralık Perşembe günü programını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda rakibini eleyen adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.

30 Aralık Perşembe

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

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