Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası günün maçları | Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler 30 Aralık Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Türkiye Kupası günün maçları
Türkiye Kupası maçları canlı izle | Ziraat Türkiye Kupası heyecanı sürüyor. Futbolseverler 30 Aralık Perşembe günü programını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5.tur bugün oynanacak maçlarla sona erecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanan turda rakibini eleyen adını son 16 turuna yazdıracak.
Son 16 turu maçları çekilecek kura sonrasında 8-9-10 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda final ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.
30 Aralık Perşembe
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay