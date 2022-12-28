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Spor Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?

28 Aralık Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:10:00 -
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?

Yeni günle birlikte futbolseverler bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?

Süper Lig

17.00 Alanyaspor-Kayserispor   beIN Sports 1

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa  beIN Sports 2

20.00 Karagümrük-Trabzonspor             beIN Sports 1   

İngiltere Premier Lig

23.00 Leeds United-Manchester City     baIN Sports 3

Fransa Ligue 1

17.00 Ajaccio-Angers     beIN Sports 5

17.00 Troyes-Nantes     beIN Sports 4

19.00 Auxerre-MonacoBeIN Sports 4

21.00 Clermont-Lille      beIN Sports 4

23.00 PSG-RC Strasbourg            beIN Sports 4

23.00 Brest-Lyon            beIN Sports 5

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