Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?
28 Aralık Çarşamba günü hangi liglerde hangi takımların maçları olacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin hangi takımın maçı var?
Yeni günle birlikte futbolseverler bugün hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Bugün hangi maçlar var? Bugün hangi takımların maçları var?
Süper Lig
17.00 Alanyaspor-Kayserispor beIN Sports 1
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa beIN Sports 2
20.00 Karagümrük-Trabzonspor beIN Sports 1
İngiltere Premier Lig
23.00 Leeds United-Manchester City baIN Sports 3
Fransa Ligue 1
17.00 Ajaccio-Angers beIN Sports 5
17.00 Troyes-Nantes beIN Sports 4
19.00 Auxerre-MonacoBeIN Sports 4
21.00 Clermont-Lille beIN Sports 4
23.00 PSG-RC Strasbourg beIN Sports 4
23.00 Brest-Lyon beIN Sports 5