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Spor Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı? Futbolseverler Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadelelerinin ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları 17 Şubat Perşembe:

Yeniakit Publisher
2022-02-17 09:45:00 -
Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?

Futbolla iç içe bir akşam geçirmek isteyenler bugün yani 17 Şubat Perşembe akşamı hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları saat kaçta şifreli kanalda mı?

Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 17 Şubat Perşembe günü oynanacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.

Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Barcelona- Napoli               Exxen, CBC Sport

20.45 Borussia Dortmund-Rangers         Exxen

20.45 Zenit-Real Betis    Exxen

20.45 Sheriff-Braga         Exxen

23.00 Sevilla-Dinamo Zagreb      Exxen

23.00 Leipzig-Real Sociedad        Exxen

23.00 Atalanta-Olympiakos        Exxen

23.00 Porto-Lazio            Exxen

UEFA Konferans Ligi play-off turu

20.45 Fenerbahçe-Slavia Prag    Exxen, CBC Sport

20:45 Midtjylland-PAOK             

20:45 Rapid Wien-Vitesse           Exxen

20:45 PSV Eindhoven-M. Tel Aviv             Exxen

23:00 Marsilya-Karabağ                CBC Sport

23:00 Leicester-Randers             

23:00 Celtic-Bodo Glimt

23:00 Sparta Prag-Partizan         

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