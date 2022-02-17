Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Ligi maçları şifreli kanalda mı? Futbolseverler Avrupa Ligi ve Konferans Ligi mücadelelerinin ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları 17 Şubat Perşembe:
Futbolla iç içe bir akşam geçirmek isteyenler bugün yani 17 Şubat Perşembe akşamı hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi maçları saat kaçta şifreli kanalda mı?
Bugün hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 17 Şubat Perşembe günü oynanacak. Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona- Napoli Exxen, CBC Sport
20.45 Borussia Dortmund-Rangers Exxen
20.45 Zenit-Real Betis Exxen
20.45 Sheriff-Braga Exxen
23.00 Sevilla-Dinamo Zagreb Exxen
23.00 Leipzig-Real Sociedad Exxen
23.00 Atalanta-Olympiakos Exxen
23.00 Porto-Lazio Exxen
UEFA Konferans Ligi play-off turu
20.45 Fenerbahçe-Slavia Prag Exxen, CBC Sport
20:45 Midtjylland-PAOK
20:45 Rapid Wien-Vitesse Exxen
20:45 PSV Eindhoven-M. Tel Aviv Exxen
23:00 Marsilya-Karabağ CBC Sport
23:00 Leicester-Randers
23:00 Celtic-Bodo Glimt
23:00 Sparta Prag-Partizan