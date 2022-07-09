Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2022 Cumartesi hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye’de lig maçları başlamadı ancak dünya genelinde çok sayıda maç oynamakta. Futbol hayranları da hangi maçların ne zaman hangi kanalda olduğunu sorguluyor. Peki 9 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?