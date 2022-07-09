Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2022 Cumartesi hangi maç hangi kanalda saat kaçta?
Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye’de lig maçları başlamadı ancak dünya genelinde çok sayıda maç oynamakta. Futbol hayranları da hangi maçların ne zaman hangi kanalda olduğunu sorguluyor. Peki 9 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Televizyon karşısına geçen vatandaşlar ya dizi izliyor ya da spor programı izliyor. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışı merak edilerek hangi maç hangi kanalda sorusu da futbolseverler tarafından araştırılıyor.
9 Temmuz 2022 hangi maç hangi kanalda saat kaçta?
13:00 Jeonbuk - Incheon
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:00 Iwata - Vissel Kobe
Japonya J.League
Bilyoner TV
13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League
Bilyoner TV
14:00 Daegu - Ulsan
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00 Brommapojkarna - Dalkurd
İsveç Superettan
Bilyoner TV
15:00 Club Brugge - Kopenhag
Hazırlık Maçı
Club Brugge Youtube
15:00 Hannover - Groningen
Hazırlık Maçı
Hannover 96 Youtube
15:00 Leicester City - Notts County
Hazırlık Maçı
Leicester City Youtube
15:00 NEC Nijmegen - RKC Waalwijk
Hazırlık Maçı
NEC Nijmegen Youtube
15:30 Salzburg - Feyenoord
Hazırlık Maçı Salzburg Youtube
16:00 İspanya - Norveç
UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final
UEFA.tv
16:00 B.Leverkusen - Duisburg
Hazırlık Maçı Leverkusen Youtube
16:00 Köln - Grasshoppers
Hazırlık Maçı FC Köln Youtube
16:00 E.Frankfurt - LASK
Hazırlık Maçı Eintracht Frankfurt Youtube
16:00 Malmö - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00 Norrby - Vasteraas
İsveç Superettan Bilyoner TV
16:30 Arminia Bielefeld - PSV Hazırlık Maçı
PSV Eindhoven Youtube
16:30 Hoffenheim - Heidenheim
Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube
17:00 Beşiktaş - Werder Bremen
Hazırlık Maçı
Smart Spor HD, Spor Smart
17:00 Guarani - Cruzeiro
Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:00 Tombense - Chapecoense
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
17:00 Bodo Glimt - Sarpsborg 08
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
17:00 HIFK Helsinki - Haka
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
17:00 Hegelmann Litauen - Banga
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
17:00 Energetik BGU - Gomel
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:30 VPS - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:00 Dynamo Dresden - B.Dortmund
Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube
18:30 Stuttgart - Zürih
Hazırlık Maçı
VfB Stuttgart Youtube,
18:30 Degerfors - Norrköping
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30 WSG Tirol - Wolfsburg
Hazırlık Maçı
Wolfsburg Youtube
19:00 Portekiz - İsviçre
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
19:00 Stromsgodset - Odds BK
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00 Suduva - BC Siauliai
Litvanya A Lyga Bilyoner TV
19:00 FC Minsk - BATE Borisov
Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
20:00 New York City - NE Revolution
MLS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:30 Sturm Graz - Galatasaray
Hazırlık Maçı
Smart Spor HD, Spor Smart
20:30 Cluj - Sepsi
Romanya Kupası
Bilyoner TV
22:00 Hollanda - İsveç UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
TRT Spor, UEFA.tv
22:00 Sport Recife - Londrina Brezilya Serie B Bilyoner TV
22:00 Curico Unido - Cobresal
Şili Primera Ligi Bilyoner TV
22:30 Criciuma - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B Bilyoner TV
22:30 Bragantino - Avai Brezilya Serie A Bilyoner TV
23:30 Seattle Sounders - Portland Timbers
MLS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV