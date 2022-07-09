  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2022 Cumartesi hangi maç hangi kanalda saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2022 Cumartesi hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

Bugün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye’de lig maçları başlamadı ancak dünya genelinde çok sayıda maç oynamakta. Futbol hayranları da hangi maçların ne zaman hangi kanalda olduğunu sorguluyor. Peki 9 Cumartesi 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-09 13:03:00 - 2022-07-09 13:07:57
Bugün hangi maçlar var? 9 Temmuz 2022 Cumartesi hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

Televizyon karşısına geçen vatandaşlar ya dizi izliyor ya da spor programı izliyor. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışı merak edilerek hangi maç hangi kanalda sorusu da futbolseverler tarafından araştırılıyor.

9 Temmuz 2022 hangi maç hangi kanalda saat kaçta?

13:00 Jeonbuk - Incheon

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:00 Iwata - Vissel Kobe

Japonya J.League

Bilyoner TV

13:00 Kawasaki Frontale - Gamba Osaka Japonya J.League

Bilyoner TV

bugün kimin maçı var

14:00 Daegu - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV

14:00 Brommapojkarna - Dalkurd

İsveç Superettan

Bilyoner TV

15:00 Club Brugge - Kopenhag

Hazırlık Maçı

Club Brugge Youtube

15:00 Hannover - Groningen

Hazırlık Maçı

Hannover 96 Youtube

15:00 Leicester City - Notts County

Hazırlık Maçı

Leicester City Youtube

15:00 NEC Nijmegen - RKC Waalwijk

Hazırlık Maçı

NEC Nijmegen Youtube

15:30 Salzburg - Feyenoord

Hazırlık Maçı Salzburg Youtube

16:00 İspanya - Norveç

UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Final

UEFA.tv

16:00 B.Leverkusen - Duisburg

Hazırlık Maçı Leverkusen Youtube

16:00 Köln - Grasshoppers

Hazırlık Maçı FC Köln Youtube

16:00 E.Frankfurt - LASK

Hazırlık Maçı Eintracht Frankfurt Youtube

16:00 Malmö - Varbergs

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00 Norrby - Vasteraas

İsveç Superettan Bilyoner TV

16:30 Arminia Bielefeld - PSV Hazırlık Maçı

PSV Eindhoven Youtube

16:30 Hoffenheim - Heidenheim

Hazırlık Maçı Heidenheim FC Youtube

17:00 Beşiktaş - Werder Bremen

Hazırlık Maçı

Smart Spor HD, Spor Smart

17:00 Guarani - Cruzeiro

Brezilya Serie B Bilyoner TV

 17:00 Tombense - Chapecoense

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

17:00 Bodo Glimt - Sarpsborg 08

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

17:00 HIFK Helsinki - Haka

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

17:00 Hegelmann Litauen - Banga

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

17:00 Energetik BGU - Gomel

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

17:30 VPS - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

18:00 Dynamo Dresden - B.Dortmund

Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube

18:30 Stuttgart - Zürih

Hazırlık Maçı

VfB Stuttgart Youtube,

18:30 Degerfors - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30 WSG Tirol - Wolfsburg

Hazırlık Maçı

Wolfsburg Youtube

19:00 Portekiz - İsviçre

UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:00 Stromsgodset - Odds BK

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV

19:00 Suduva - BC Siauliai

Litvanya A Lyga Bilyoner TV

19:00 FC Minsk - BATE Borisov

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:00 New York City - NE Revolution

MLS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

20:30 Sturm Graz - Galatasaray

Hazırlık Maçı

Smart Spor HD, Spor Smart

20:30 Cluj - Sepsi

Romanya Kupası

Bilyoner TV

22:00 Hollanda - İsveç UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası

TRT Spor, UEFA.tv

22:00 Sport Recife - Londrina Brezilya Serie B Bilyoner TV

22:00 Curico Unido - Cobresal

Şili Primera Ligi Bilyoner TV

22:30 Criciuma - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B Bilyoner TV

22:30 Bragantino - Avai Brezilya Serie A Bilyoner TV

23:30 Seattle Sounders - Portland Timbers

MLS S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23