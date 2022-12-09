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Spor Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:

Futbolseverler bugün yani 9 Aralık Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün Dünya Kupası'nda maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:38:00 -
Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün maç var mı?

Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:

Dünya Kupası çeyrek final

18.00 Hırvatistan-Brezilya          TRT 1

22.00 Hollanda-Arjantin             TRT 1   

TFF 1.Lig

20.00 Samsunspor-Yeni Malatyaspor    TRT Spor, beIN Sports 2

Hazırlık maçı

15.00 Kayserispor-Giresunspor

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