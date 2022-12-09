Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:
Futbolseverler bugün yani 9 Aralık Cuma günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün Dünya Kupası'nda maç var mı?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün maç var mı?
Bugün hangi maçlar var? 9 Aralık Cuma günün maçları:
Dünya Kupası çeyrek final
18.00 Hırvatistan-Brezilya TRT 1
22.00 Hollanda-Arjantin TRT 1
TFF 1.Lig
20.00 Samsunspor-Yeni Malatyaspor TRT Spor, beIN Sports 2
Hazırlık maçı
15.00 Kayserispor-Giresunspor