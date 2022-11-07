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Spor Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:

7 Kasım Pazartesi günü başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:09:00 -
Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:

7 Kasım Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı, maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu merak ediliyor.

Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:

Süper Lig

20.00 Fenerbahçe-Sivasspor      beIN Sports 1

20.00 Hatayspor-Başakşehir       beIN Sports 2

İspanya La Liga

23.00 Vallecano-Real Madrid     S Sport

Portekiz Primeira Liga

23.15 Chaves-Santa Clara            Bilyoner

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