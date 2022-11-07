Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:
7 Kasım Pazartesi günü başta Süper Lig olmak üzere pek çok ligde maçlar oynanacak. Bu sebeple futbolseverler hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
7 Kasım Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı, maçların şifresiz olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusu merak ediliyor.
Bugün hangi maçlar var? 7 Kasım Pazartesi günün maçları:
Süper Lig
20.00 Fenerbahçe-Sivasspor beIN Sports 1
20.00 Hatayspor-Başakşehir beIN Sports 2
İspanya La Liga
23.00 Vallecano-Real Madrid S Sport
Portekiz Primeira Liga
23.15 Chaves-Santa Clara Bilyoner