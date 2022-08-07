Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?
Futbol dolu bir pazar günü geçirmek isteyenler 7 Ağustos’ta oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Premier Lig şifresiz kanalda mı?
Pek çok ligde yeni sezon heyecanı başladı. Futbolseverler bu sebeple günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?
Süper Lig
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor beIN Sports 1
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor beIN Sports 2
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray beIN Sports 1
Fransa Ligue 1
14.00 Toulouse-Nice beIN Sports 4
16.00 Angers-Nantes beIN Connect
16.00 Lens-Brest beIN Connect
16.00 Montpellier-Troyes beIN Connect
18.05 Rennes-Lorient beIN Max 1
21.45 Marsilya-Reims beIN Sports 4
Almanya Bundesliga
16.30 Stuttgart-Leipzig tivibu Spor 2, beIN Sports 4
18.30 Köln-Schalke 04 beIN Sports 4, tivibu Spor 3
Almanya Bundesliga 2
14.30 Braunschweig-Darmstadt 98 beIN Connect, tivibu Sport 3
14.30 Kaiserslautern-ST.Pauli beIN Max 2, tivibu Spor 2
14.30 Magdeburg-Holstein Kie beIN Connect, tivibu Spor 4
İngiltere Premier Lig
16.00 Manchester United-Brightın beIN Sports 3
18.30 West Ham-Manchester City İTV, beIN Sports 3
İtalya Kupası
18.45 Venezia-Ascoli Bilyoner
19.00 Verona-Bari TRT Spor, Bilyoner
22.00 Salernitana-Parma Bilyoner
22.15 Monza-Frosinone Bilyoner