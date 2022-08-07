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Spor Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?

Futbol dolu bir pazar günü geçirmek isteyenler 7 Ağustos’ta oynanacak maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Premier Lig şifresiz kanalda mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-07 10:39:00 -
Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?

Pek çok ligde yeni sezon heyecanı başladı. Futbolseverler bu sebeple günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 7 Ağustos Pazar günü hangi maçlar şifresiz kanalda?

Süper Lig

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor   beIN Sports 1

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor     beIN Sports 2

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray       beIN Sports 1

Fransa Ligue 1

14.00 Toulouse-Nice      beIN Sports 4

16.00 Angers-Nantes     beIN Connect

16.00 Lens-Brest              beIN Connect

16.00 Montpellier-Troyes            beIN Connect

18.05 Rennes-Lorient    beIN Max 1

21.45 Marsilya-Reims    beIN Sports 4

Almanya Bundesliga

16.30 Stuttgart-Leipzig  tivibu Spor 2, beIN Sports 4

18.30 Köln-Schalke 04    beIN Sports 4, tivibu Spor 3

Almanya Bundesliga 2

14.30 Braunschweig-Darmstadt 98          beIN Connect, tivibu Sport 3

14.30 Kaiserslautern-ST.Pauli     beIN Max 2, tivibu Spor 2

14.30 Magdeburg-Holstein Kie  beIN Connect, tivibu Spor 4

İngiltere Premier Lig

16.00 Manchester United-Brightın          beIN Sports 3

18.30 West Ham-Manchester City           İTV, beIN Sports 3

İtalya Kupası

18.45 Venezia-Ascoli      Bilyoner

19.00 Verona-Bari           TRT Spor, Bilyoner

22.00 Salernitana-Parma              Bilyoner

22.15 Monza-Frosinone               Bilyoner

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