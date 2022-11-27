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Spor Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları

27 Kasım Pazar gününü futbol dolu bir şekilde geçirmek isteyenler 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Dünya KUpası maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-11-27 09:45:00 -
Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları

Hafta sonunu evlerinde futbol maçları izleyerek geçirmek isteyenler sık sık 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları 

Dünya Kupası E Grubu

13.00 Japonla-Kosta Rika            TRT 1

22.00 İspanya-Almanya              TRT 1

Dünya Kupası F Grubu

16.00 Belçika-Fas            TRT 1

19.00 Hırvatistan-Kanada           TRT 1

TFF 1.Lig

13.30 Pendikspor-Eyüpspor       TRT Avaz, beIN Sports 2

13.30 Keçiörengücü-Samsunspor            TRT Spor, beIN Max 1

16.00 BB Erzurumspor-Bandırmaspor   TRT Spor, beIN Sports 2

19.00 Göztepe-Altay      TRT Spor, beIN Sports 2

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