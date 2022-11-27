Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları
27 Kasım Pazar gününü futbol dolu bir şekilde geçirmek isteyenler 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? Dünya KUpası maçları hangi kanalda?
Hafta sonunu evlerinde futbol maçları izleyerek geçirmek isteyenler sık sık 'Bugün hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? 27 Kasım Pazar günün maçları
Dünya Kupası E Grubu
13.00 Japonla-Kosta Rika TRT 1
22.00 İspanya-Almanya TRT 1
Dünya Kupası F Grubu
16.00 Belçika-Fas TRT 1
19.00 Hırvatistan-Kanada TRT 1
TFF 1.Lig
13.30 Pendikspor-Eyüpspor TRT Avaz, beIN Sports 2
13.30 Keçiörengücü-Samsunspor TRT Spor, beIN Max 1
16.00 BB Erzurumspor-Bandırmaspor TRT Spor, beIN Sports 2
19.00 Göztepe-Altay TRT Spor, beIN Sports 2