Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları
Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise günlük maç programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi gruplarda maçlar var? Peki, TFF 1.'de maç var mı?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde kimlerin maçları var?
Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları
Dünya Kupası
A Grubu
16.00 Katar-Sengal TRT 1
19.00 Hollanda-Ekvador TRT 1
B Grubu
13.00 Galler-İran TRT 1
22.00 İngiltere-ABD TRT 1
TFF 1.Lig
20.00 Denizlispor-BodrumsporTRT Spor, beIN Sports 2