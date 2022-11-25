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Spor Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise günlük maç programını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi gruplarda maçlar var? Peki, TFF 1.'de maç var mı?

Yeniakit Publisher
2022-11-25 08:58:00 -
Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde kimlerin maçları var?

Bugün hangi maçlar var? 25 Kasım Cuma günün maçları

Dünya Kupası

A Grubu

16.00 Katar-Sengal         TRT 1

19.00 Hollanda-Ekvador             TRT 1

B Grubu

13.00 Galler-İran            TRT 1

22.00 İngiltere-ABD       TRT 1

TFF 1.Lig

20.00 Denizlispor-BodrumsporTRT Spor, beIN Sports 2

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