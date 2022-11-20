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Spor Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:
Spor

Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:

20 Kasım Pazar gününü futbolla iç içe geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 11:50:00 -
Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi leglerde maçların oynanacağını araştırıyor. İşte, günün maçları:

Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:

1.Lig

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor    TRT Spor, beIN Sports 2

16.00 Eyüpspor-Göztepe            TRT Spor, beIN Max 2

16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor             TRT Avaz, beIN Max 1

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor          TRT Spor, beIN Sports 2

2022 Dünya Kupası

19.00 Katar-Ekvador      TRT 1

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