Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:
20 Kasım Pazar gününü futbolla iç içe geçirmek isteyenler 'Bugün kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler bugün hangi leglerde maçların oynanacağını araştırıyor. İşte, günün maçları:
Bugün hangi maçlar var? 20 Kasım günün maçları:
1.Lig
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Sports 2
16.00 Eyüpspor-Göztepe TRT Spor, beIN Max 2
16.00 Çaykur Rizespor-Boluspor TRT Avaz, beIN Max 1
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor TRT Spor, beIN Sports 2
2022 Dünya Kupası
19.00 Katar-Ekvador TRT 1