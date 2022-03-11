Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?
Türkiye’nin dört bir yanı kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirecek olanlar ise bu akşam yani 11 Mart’ta hangi maçların hangi kanalda yayımlandığını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?
Futbol dolu bir Cuma akşamı geçirmek isteyenler “Bugün kimin maçı var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?
Japonya J League
13.00 Vissel Kobe-Kashima Antlers Bilyoner
Güney Kore K-League
13.00 Daegu-Seongnam Bilyoner
Litvanya A Lyga
14.00 FK Panavezys-Kauno Zalgiris Bilyoner
16.00 Jonava-Hegelmann Litauen Bilyoner
BAE Arap Körfez Ligi
16.45 Al Urooba-Al Jazira Bilyoner
16.45 Al Ittihad-Al Dhafra Bilyoner
19.15 Emirates Club-Khorfakkan Bilyoner
Slovakya Fortuna Ligi
19.00 AS Trencin-Pohronie Bilyoner
Hırvatistan 1.Ligi
20.00 Sibenik-Lokomotiv Zagreb Bilyoner
Avusturya 1.Ligi
20.10 Grazer-Kapfenberg Bulls Bilyoner
20.30 FC Juniors-Vorwarts Steyr Bilyoner
20.30 Lafnitz-Amstetten Bilyoner
23.30 Liefering-Austria II Bilyoner
20.30 Rapid Wien 2-BW Linz Bilyoner
22.25 St.Polten-Floridsdorfer Bilyoner
Almanya Bundesliga 2
20.30 Darmstadt 98-Sandhausen beIN Sports 2, tivibu sport 3, Bilyoner
20.30 Hansa Rostock-Holstein Kiel beIN Sports 4, tivibu sport4, Bilyoner
Danimarka 1.Ligi
20.30 Hobro-FredericiaBilyoner
21.30 Nordsjaelland-Sonderjyske Bilyoner
21.00 Lyngby-NykobingBilyoner
Hollanda Eredivisie
22.00 Cambuur-Ajax
22.00 Almere-HelmondBilyoner
22.00 NAC Breda-De Graafschap Bilyoner
22.00 Den Bosch-Maastricht Bilyoner
22.00 ADO Den Haag-Jong PSV Bilyoner
22.00 Dordrecht-Ajax Bilyoner
22.00 Eindhoven-VVV Venlo Bilyoner
22.00 FC Emmen-Jong Utrecht Bilyoner
22.00 Volendam-Excelsior Bilyoner
22.00 Oss-RodaBilyoner
Belçika Pro League
22.45 Leuven-St.Gilloise tivibu spor 3, Bilyoner
İrlanda Premier Lig
22.45 Drogheda-Sligo Rovers Bilyoner
22.45 Shelbourne-Dundalk Bilyoner
22.45 Dublin-Derry CityBilyoner
23.00 Finn Harps-St.Patricks Bilyoner
23.00 Shamrock Rovers-Bohemians 1905 Bilyoner
İspanya La Liga
23.00 Atletico Madrid-Cadiz Spor Smart, CBC Sport
Fransa Ligue 1
23.00 Lille-St.Etienne beIN Sports 2
İngiltere Championship
23.00 WBA-Huddersfield beIN Sports 3
Portekiz Liga NOS
23.15 Bengica-Vizela S Sport plus