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Spor Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye’nin dört bir yanı kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirecek olanlar ise bu akşam yani 11 Mart’ta hangi maçların hangi kanalda yayımlandığını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 12:09:00 -
Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?

Futbol dolu bir Cuma akşamı geçirmek isteyenler “Bugün kimin maçı var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?

Japonya J League

13.00 Vissel Kobe-Kashima Antlers         Bilyoner

Güney Kore K-League

13.00 Daegu-Seongnam               Bilyoner

Litvanya A Lyga

14.00 FK Panavezys-Kauno Zalgiris          Bilyoner

16.00 Jonava-Hegelmann Litauen                           Bilyoner

BAE Arap Körfez Ligi

16.45 Al Urooba-Al Jazira             Bilyoner

16.45 Al Ittihad-Al Dhafra            Bilyoner

19.15 Emirates Club-Khorfakkan              Bilyoner

Slovakya Fortuna Ligi

19.00 AS Trencin-Pohronie         Bilyoner

Hırvatistan 1.Ligi

20.00 Sibenik-Lokomotiv Zagreb              Bilyoner

Avusturya 1.Ligi

20.10 Grazer-Kapfenberg Bulls  Bilyoner

20.30 FC Juniors-Vorwarts Steyr              Bilyoner

20.30 Lafnitz-Amstetten              Bilyoner

23.30 Liefering-Austria II              Bilyoner

20.30 Rapid Wien 2-BW Linz       Bilyoner

22.25 St.Polten-Floridsdorfer    Bilyoner

Almanya Bundesliga 2

20.30 Darmstadt 98-Sandhausen             beIN Sports 2, tivibu sport 3, Bilyoner

20.30 Hansa Rostock-Holstein Kiel           beIN Sports 4, tivibu sport4, Bilyoner

Danimarka 1.Ligi

20.30 Hobro-FredericiaBilyoner

21.30 Nordsjaelland-Sonderjyske            Bilyoner

21.00 Lyngby-NykobingBilyoner

Hollanda Eredivisie

22.00 Cambuur-Ajax

22.00 Almere-HelmondBilyoner

22.00 NAC Breda-De Graafschap              Bilyoner

22.00 Den Bosch-Maastricht      Bilyoner

22.00 ADO Den Haag-Jong PSV  Bilyoner

22.00 Dordrecht-Ajax    Bilyoner

22.00 Eindhoven-VVV Venlo      Bilyoner

22.00 FC Emmen-Jong Utrecht  Bilyoner

22.00 Volendam-Excelsior           Bilyoner

22.00 Oss-RodaBilyoner

Belçika Pro League

22.45  Leuven-St.Gilloise             tivibu spor 3, Bilyoner

İrlanda Premier Lig

22.45 Drogheda-Sligo Rovers     Bilyoner

22.45 Shelbourne-Dundalk         Bilyoner

22.45 Dublin-Derry CityBilyoner

23.00 Finn Harps-St.Patricks       Bilyoner

23.00 Shamrock Rovers-Bohemians 1905             Bilyoner

İspanya La Liga

23.00 Atletico Madrid-Cadiz       Spor Smart, CBC Sport

Fransa Ligue 1

23.00 Lille-St.Etienne     beIN Sports 2

İngiltere Championship

23.00 WBA-Huddersfield             beIN Sports 3

Portekiz Liga NOS

23.15 Bengica-Vizela      S Sport plus

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