Bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2022 cuma bugün kimin maçı var, maç hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye’nin dört bir yanı kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı sebebiyle evlerinde daha çok vakit geçirecek olanlar ise bu akşam yani 11 Mart’ta hangi maçların hangi kanalda yayımlandığını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var?