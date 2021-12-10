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Spor Bugün hangi maçlar var 10 Aralık Cuma bugün kimin maçı var? Süper Lig 16. hafta maçları 10 Aralık Cuma bugünkü maçlar!
Spor

Bugün hangi maçlar var 10 Aralık Cuma bugün kimin maçı var? Süper Lig 16. hafta maçları 10 Aralık Cuma bugünkü maçlar!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 15.hafta geride kaldı. Süper Lig puan durumu 15. hafta maçları sonucuna göre Trabzonspor liderliğini koruyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlarken, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek. Süper Lig’de ise 16. haftanın heyecanı söz konusu. Futbolseverler, bugn hangi maçlar var? sorusunu merakla araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:32:00 - 2021-12-10 09:02:31
Bugün hangi maçlar var 10 Aralık Cuma bugün kimin maçı var? Süper Lig 16. hafta maçları 10 Aralık Cuma bugünkü maçlar!

Bugün kimin maçı var? Süper Lig bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Zorlu birçok maçın oynanacağı 16. hafta fikstürü de futbolseverler tarafından en çok araştırılan konulardan birisi olarak dikkat çekiyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?Bugün kimin maçı var? 10 Aralık Cuma bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte Süper Lig 216 hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri.

Bugün hangi maçlar var?

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi  hangi maçlar var?

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig puan durumu

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