Bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 10 Ocak 2022 Pazartesi maçlar maç ne zaman saat kaçta?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç saat kaçta, hangi kanalda? soruları hem Süper Lig hem Avrupa Ligi maçlarını yakından takip eden futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Serie A Liginde de heyecan doruktaydı. Peki bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün hangi maçlar var? Maçları maç ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Bu hafta oynanacak maçlara ilişkin haberin detayları.
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi. Göztepe evinde Antalyaspor’u ağırladı. Süper Lig’in 20. haftasında dün oynanan karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, İtalya Liginde de heyecan bir hayli doruktaydı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-1 yendi.
Ev sahibi takım, Alessandro Bastoni'nin 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, bu gole 35. dakikada Ciro Immobile ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Inter, 67. dakikada Milan Skriniar ile bir gol daha bularak, Lazio'yu 2-1 yendi ve 3 puan aldı. Bu galibiyetle Inter, puanını 49'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu hafta oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var? 10 Ocak 2022 bugün oynanacak maçlar hangileri?
10 Ocak Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor beIN Sports 1
20.00 Altınordu-Keçiörengücü TRT Spor
22.45 Toulouse-Nancy beIN Sports 2
22.55 Manchester United-Aston Villa Tivibu Spor 2
23.00 Espanyol-Elche Spor Smart
11 Ocak Salı hangi maçlar var?
22.45 Southampton-Brentford S Sport +
23.00 Everton-Leicester City S Sport +
12 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?
16.30 Atalanta-Venezia TRT Spor
19.30 Napoli-Fiorentina TRT Spor
22.45 West Ham-Norwich City S Sport +
23.00 Inter-Juventus TRT Spor
13 Ocak Perşembe hangi maçlar var?
23.00 Milan-Genoa TRT Spor
14 Ocak Cuma hangi maçlar var?
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK beIN Sports 1
20.00 Yeni Malatya-Göztepe beIN Sports 2
20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor
23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport
15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Adana Demirspor-Kayserispor beIN Sports 2
13.30 Denizlispor-Manisa FK TRT Spor
15.30 Manchester City-Chelsea S Sport
16.00 Sivasspor-Trabzonsporb eIN Sports 1
16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor beIN Sports 2
16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor TRT Spor
17.00 Sampdoria-Torino S Sport 2
18.00 Norwich City-EvertonS Sport
19.00 Başakşehir-Konyaspor beIN Sports 2
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
19.00 Kocaelispor-Ankaragücü TRT Spor
20.00 Salernitana-Lazio S Sport 2
20.30 Aston Villa-Manchester United S Sport
22.45 Juventus-Udinese S Sport 2
16 Ocak Pazar hangi maçlar var?
13.30 Altay-Konyaspor beIN Sports 1
13.30 Tuzlaspor-Altınordu TRT Avaz
13.30 Keçiörengücü-Eyüpspor TRT Spor
14.30 Sassuolo-Verona S Sport 2
16.00 Giresunspor-Kasımpaşa beIN Sports 1
16.00 Balıkesirspor-Samsunspor TRT Spor
16.00 Elche-Villarreal Spor Smart
17.00 Liverpool-Brentford S Sport
17.00 Bologna-Napoli S Sport 2
17.00 Hatayspor-Galatasaray beIN Sports 1
19.00 Bursaspor-BB Erzurumspor TRT Spor
19.30 Tottenham-Arsenal S Sport
20.00 Roma-Cagliari S Sport 2
22.45 Atalanta-Inter S Sport 2