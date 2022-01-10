Bugün hangi maç var? Bugün kimin maçı var? 10 Ocak 2022 Pazartesi maçlar maç ne zaman saat kaçta?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi. Göztepe evinde Antalyaspor’u ağırladı. Süper Lig’in 20. haftasında dün oynanan karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi. İttifak Holding Konyaspor, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken, İtalya Liginde de heyecan bir hayli doruktaydı. İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-1 yendi.

Ev sahibi takım, Alessandro Bastoni'nin 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Lazio, bu gole 35. dakikada Ciro Immobile ile yanıt verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Inter, 67. dakikada Milan Skriniar ile bir gol daha bularak, Lazio'yu 2-1 yendi ve 3 puan aldı. Bu galibiyetle Inter, puanını 49'a yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, bugünkü maçlar ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu hafta oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? 10 Ocak 2022 bugün oynanacak maçlar hangileri?

10 Ocak Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor beIN Sports 1

20.00 Altınordu-Keçiörengücü TRT Spor

22.45 Toulouse-Nancy beIN Sports 2

22.55 Manchester United-Aston Villa Tivibu Spor 2

23.00 Espanyol-Elche Spor Smart

11 Ocak Salı hangi maçlar var?

22.45 Southampton-Brentford S Sport +

23.00 Everton-Leicester City S Sport +

12 Ocak Çarşamba hangi maçlar var?

16.30 Atalanta-Venezia TRT Spor

19.30 Napoli-Fiorentina TRT Spor

22.45 West Ham-Norwich City S Sport +

23.00 Inter-Juventus TRT Spor

13 Ocak Perşembe hangi maçlar var?

23.00 Milan-Genoa TRT Spor

14 Ocak Cuma hangi maçlar var?

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK beIN Sports 1

20.00 Yeni Malatya-Göztepe beIN Sports 2

20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor

23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport

15 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Adana Demirspor-Kayserispor beIN Sports 2

13.30 Denizlispor-Manisa FK TRT Spor

15.30 Manchester City-Chelsea S Sport

16.00 Sivasspor-Trabzonsporb eIN Sports 1

16.00 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor beIN Sports 2

16.00 İstanbulspor-Ümraniyespor TRT Spor

17.00 Sampdoria-Torino S Sport 2

18.00 Norwich City-EvertonS Sport

19.00 Başakşehir-Konyaspor beIN Sports 2

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1

19.00 Kocaelispor-Ankaragücü TRT Spor

20.00 Salernitana-Lazio S Sport 2

20.30 Aston Villa-Manchester United S Sport

22.45 Juventus-Udinese S Sport 2

16 Ocak Pazar hangi maçlar var?

13.30 Altay-Konyaspor beIN Sports 1

13.30 Tuzlaspor-Altınordu TRT Avaz

13.30 Keçiörengücü-Eyüpspor TRT Spor

14.30 Sassuolo-Verona S Sport 2

16.00 Giresunspor-Kasımpaşa beIN Sports 1

16.00 Balıkesirspor-Samsunspor TRT Spor

16.00 Elche-Villarreal Spor Smart

17.00 Liverpool-Brentford S Sport

17.00 Bologna-Napoli S Sport 2

17.00 Hatayspor-Galatasaray beIN Sports 1

19.00 Bursaspor-BB Erzurumspor TRT Spor

19.30 Tottenham-Arsenal S Sport

20.00 Roma-Cagliari S Sport 2

22.45 Atalanta-Inter S Sport 2