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Spor Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları
Spor

Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı .Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında konuk olduğu Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:27:00 - 2021-12-08 09:27:37
Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı .Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında konuk olduğu Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları. 

Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak.  Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte Şampiyonlar Ligi dün oynanan maç sonuları ve Şampiyonlar Ligi bugünkü maç programı.

RB Leipzig 2-1 Manchester City

PSG 4-1 Club Brugge

Ajax 4-2 Sporting Lizbon

Porto 1-3 Atletico Madrid

Real Madrid 2-0 Inter

Milan 1-2 Liverpool

Şahtar Donetsk 1-1 Sheriff

Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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