Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı .Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında konuk olduğu Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı .Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında konuk olduğu Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi. Şampiyonlar Ligi maçları bugün oynanacak karşılaşmalar ile tamamlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maç var? 8 Aralık Çarşamba Şampiyonlar Ligi bugünkü maçları.
Şampiyonlar Ligi 6. hafta maç sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar sona erdi. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? İşte Şampiyonlar Ligi dün oynanan maç sonuları ve Şampiyonlar Ligi bugünkü maç programı.
RB Leipzig 2-1 Manchester City
PSG 4-1 Club Brugge
Ajax 4-2 Sporting Lizbon
Porto 1-3 Atletico Madrid
Real Madrid 2-0 Inter
Milan 1-2 Liverpool
Şahtar Donetsk 1-1 Sheriff
Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş
UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var?
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)