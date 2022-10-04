İstanbullular 5 Ekim Çarşamba günü elektrik kesintisinin kaç saat yaşanacağını araştırıyor. Peki, elektrikler saat kaçta gelecek?

Bugün hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 5 Ekim Çarşamba elektrikler kaçta gelecek BEDAŞ AYEDAŞ

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA., ÇAĞDAŞ BOĞAZİÇİ SİTESİ YOLU sk bölgelerinde 05/10/2022 08:30:00 - 05/10/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1380., 1381., 1382., 1384/3., 1384/4., 1416., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1384., 1384/1., 1384/2., 1385., 1386., 1386/1., 1387/1., 1387/2., 1388/1., 1389/1., 1390., 1392/5., 1398., 1406., KIBRIS, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 266., 53/1., 57/A sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 575., 576., 577., 577/1., 578., 579., 580., 580/1., 580/2., 580/3., 580/4., 580/5., 580/6., 581., 581/1., 581/2., 582., 582/1., 584., 634., 636., 638., 639., 640., 649., 651., FATİH, GALERİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah sk / GÜVERCİNTEPE mah sk / KAYABAŞI mah sk / ZİYA GÖKALP mah sk / ŞAHİNTEPE mah sk / ŞAMLAR mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah sk / ATATÜRK mah sk / HALKALI MERKEZ mah sk / KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİOSB mah sk / MEHMET AKİF mah sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah sk / YARIMBURGAZ mah sk / İSTASYON mah sk bölgelerinde 05/10/2022 02:00:00 - 05/10/2022 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -REŞİTPAŞA mah sk bölgelerinde 05/10/2022 04:00:00 - 05/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, TALİMHANE sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah AKGÜN, EVİM, GÜL, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇEŞMECİ sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk bölgelerinde 05/10/2022 12:00:00 - 05/10/2022 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, GÖKTÜRK, TRABZON, ÖZGECAN, İLKNUR sk bölgelerinde 05/10/2022 11:00:00 - 05/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah KURU, ÇATALCA sk bölgelerinde 05/10/2022 14:30:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., EVLİYA ÇELEBİ sk bölgelerinde 05/10/2022 00:01:00 - 05/10/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHENK, FERİKÖY FIRIN, GÜVENÇ, İYİNİYET sk bölgelerinde 05/10/2022 00:00:00 - 05/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, ELMAS, ESENLER, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SİNANPAŞA sk bölgelerinde 05/10/2022 00:01:00 - 05/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 19., 19/1., 19/3., 209., 21., 3., 3/1., 3/2., 3/5., 6/5., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CENK, KİRAZLI, MİGROS sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MEHMETÇİK, MERA sk bölgelerinde 05/10/2022 10:30:00 - 05/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, NERGİS sk bölgelerinde 05/10/2022 13:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 05/10/2022 00:00:00 - 05/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, ÇİFTE CEVİZLER sk / MERKEZ mah AHENK, HUZUR, LAVANTA, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 05/10/2022 00:00:00 - 05/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANAY, DİLŞAH sk bölgelerinde 05/10/2022 09:30:00 - 05/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ULUŞAHİN sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, KARLITEPE, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN, ÖZGÜL ARALIĞI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2414. sk bölgelerinde 05/10/2022 04:30:00 - 05/10/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah AZAK, BAHTİYAR, BAYRAM, BULUT, BİRSEL, CENGİZ, GÖNÜL, KOCA YUSUF, MAHMUDİYE, MIZRAK, ORTAÇ, SELİM, SOĞANLI, TAŞÇILAR, TOPEL, VAKUR, VARDAR, VARIŞ, VAROL, VATAN, VEZİR, VURAL, YARDIMCI, İNÖNÜ, ŞİNASİ, ŞİRİN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 05/10/2022 00:00:00 - 05/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 05/10/2022 00:30:00 - 05/10/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DEMİR, 1.YALÇIN, 4.HÜRRİYET sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 05/10/2022 17:00:00 - 05/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, AĞA DERESİ, AĞABABA, BAYKAL, BOZKURT, CANBERK, CELAL BAYAR, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, DOĞU, ERGUN, FERHAT, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, HALAT, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HÜMAYUN, HÜSNİYE, ILICA, KARATAŞLAR, KAVAL, KAZASKER, KUBBE, KURTULUŞ, KÖKSAL, KÜRDAN, KİLİT, MEFKURE, MORA, MUHTAR MEHMET, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TINAZTEPE, TOPHANE, TİMSAH, TİMUR, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2205. sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEZİRGAN, BURCU, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, KUYU, LİSE, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah ALİBEY, CEMAL, DORUK, MESKEN, OSMANPAŞA, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk bölgelerinde 05/10/2022 14:00:00 - 05/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1345., 1347/1., 1348., 1365., 1366., 1367., 1368., 1368/2., 1369., 1369/1., 1370., 1371., 1372., 1375/4., 1384/3., 1384/4., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., 1416., 1417., 1417/1., 1418., 1419., 1421/1., MİLLET, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 05/10/2022 00:05:00 - 05/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1338/1., 1339., GAZİ, OKUL sk / GAZİ mah 1348., 1349., 1368/1. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1275/1., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1288/1., 1289., 1289/1., 1290., 1291., 1291/1., 1292/2., 1293., 1294., 1298., 1342., 1343., 1344., 1345/1., 1347., 1348., 1349., 1350/1., 1351., 1440., 1441., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1464., GAZİ, OKUL, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 05/10/2022 00:05:00 - 05/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah FERAHEVLER BİLİNMEYEN, GÜZELLİK sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, DARÜŞŞAFAKA, DERETEPE, DERMAN, GÜZELLİK, HUZUR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgelerinde 05/10/2022 14:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 05/10/2022 00:00:00 - 05/10/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah ALAYBEYİ, AYDINLAR, SÜREYYA, TERKOS-KARABURUN, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk / DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DR. AHMET DAĞLAR, DURUSU-YENİKÖY, DİLŞAT, ESEN, FERHAT TOKER, FIRINCI CEMAL, GENCAY, HAMİT ONBAŞI, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, TERKOS-KARABURUN, TEVFİKAĞA, VATANSEVER, YENİKENT, ZÜLFİKAR, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZLÜ, ÖZTAŞ sk / KARABURUN mah AKBORA, AKSU, AKÇA AĞAÇ, ALAYEMİNİ, ALEM, ALPKAN, ARASTA, ARI BURNU, ARI KUŞU , ARİFE, ASLAN, ATA, ATEŞ ÇİÇEĞİ , AYVACIK , AZAT, BAHİRE, BAL ÇİÇEĞİ , BARAJ , BARAJ YOLU, BARINAK, BARIŞ, BAŞAK , BENGÜ , BEREKET , BEYAZ, BUKET , BULUT , BURCU , CAN , CANLI, CEYLAN , DENİZCİLER, DEĞİRMEN, DOLU , DURU, DUYGU , DÜNYA, DİDEM , DİLEK , ELMALI , ELMAS, ELİF , ENGİN, ESENTEPE , ESİNTİ , EZGİ , FESLEĞEN , FEZA, FIRIN , FISTIKÇAMI , GÖKTAŞ, GÖKÇE, GÖLYAYLA , GÜL, GÜLSUYU , GÜLÜMSER , GÜNEY , GÜNEŞ , GÜRPINAR, GÜVEN , HAYAL, HIZIRBEY , HÜLYA, HÜR, HİCRAN, HİSARÖNÜ, IŞIK, KAPTAN , KARACASU, KARATEPE, KAVAKLI, KAYNAK, KAĞAN, KUMLU, KUMSAL, KÖKSAL , LALEZAR , LODOS, LİMAN , MAVİ MARMARA, MEHTAP , MERCAN , MEYDAN , NAZLI, NUR , NİLÜFER, NİSAN , ONUR, ORTA, OZAN, PAMUK , PAZAR , PELİT, PIRLANTA , PLAJ , RADAR , RENK , RESSAM, SAHİL, SARAY , SARDALYA, SARENUR, SARMAŞIK , SELÇUKBEY, SERGEN , SERVİ, SEVGİ, SONGÜL, SUBAŞI, SÜMBÜL, TAHLİSİYE, TEMMUZ, TERKOS-KARABURUN , TUNCEL, UMMAN , UMUT , UĞUR , VOLKAN , YAKAMOZ , YALÇIN , YAVUZ , YENİ CAMİ , YEŞİL KENT , YEŞİLTE bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, NERGİS, PAK, SÜMER, URAL, İLKER sk / VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgelerinde 05/10/2022 00:01:00 - 05/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 643., 707. sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AÇELYA ÇIKMAZI, AŞİYAN, BALLI, BERNA, COŞAR ÇIKMAZI, CUMA, CÖMERT, CÜNEYT, CİHANGÜL, CİHANŞAH, CİVELEK ÇIKMAZI, DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLAY ÇIKMAZI, DİLBER, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KANARYA, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PAŞA BAYIRI, PEKER, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, RUMELİLER ÇIKMAZI, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SIHHAT, SONBAHAR, SULTAN FATİH, TAHA, TAŞLI TARLA, ULUCAN, YAREN, YİĞİT, ZÜMRE ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇIRÇIR, İZZET CİNSER, ŞAHİN ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF, ŞERİFE ACAR sk / KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk / ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMIK, NAMLI, NAMZET, NASİP, NAZ, NAZAR, NAZDAR, NAZENDE, NAZLI, NAZLICAN, NAZİF, NAZİK ÇIKMAZI, NAZİLLİ ÇIKMAZI, SANAYİ, YAYLACIK sk / YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, AYKUT, BARAN, BUKET, BULUT ÇIKMAZI, BULUŞ ÇIKMAZI, BURAK ÇIKMAZI, BURCU, BURHAN, BURMA, BURÇ, BURÇİN, BUSE, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CAFER, CANAY, C bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, MADALYON, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADNAN KAHVECİ, ANADOLU, ATLAS, DOST, DÜLEK, DİCLE, ENGİN, ESMER, GÜRSES, HOŞDERE, HÜSEYİN DİREN, KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, KOCATEPE, KOZALAK, LEYLAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEDENİYET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, SAFRAN, SARDUNYA, SARMAŞIK, SIĞIRYOLU, TATARCIK YOLU, TELLİ, TEVFİK FİKRET, TOHUM, TUNA, TUNCA, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, ÇAMALTI, ÇAMELİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah MELTEM sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 2.IHLAMUR, DAMLA, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, KUŞBURNU, MANZARA, OKUTAN, PINAR CAMİİ, SANCAK, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, ÇOTANAK, İLKNUR sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2414. sk bölgelerinde 05/10/2022 03:00:00 - 05/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah GAZİ CEBECİ sk / GAZİ mah 1372., 1380., 1414/1., 1422/1., KIBRIS sk / YUNUS EMRE mah 1383., 1383/1., 1384., 1384/2., 1385., 1386., 1387., 1387/1., 1388., 1389., 1389/1., 1390., 1391., 1395., 1425., ADEM YAVUZ, GAZİ CEBECİ, KIBRIS sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HARPUT ÇIKMAZI sk / ÇAMLITEPE mah AKGÜN, AYAZ, AĞAÇ, YENER, ZAP SUYU, ÇABA, ÇAMLI ÇIKMAZI, ÇAYIRYOLU, İLHAN sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BATI, DUT, FİKRİ, KARAGÜL, KERVAN, KISMET AĞACI, NEHİR, NİSAN, SEDİR, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah HAZİRAN sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah KİLİM, MEGA SİTESİ, SPORKENT SİTESİ, YAKAMOZ SİTESİ, ÇAĞDAŞ, İNŞAATÇILAR SİTESİ (ÇAĞDAŞ SK) sk bölgelerinde 05/10/2022 11:00:00 - 05/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1870., 1871., 1876., 1877., 1878., 1880., 1881., 1882., 1884., 1885., 1886., 1887., 1953., 1973., 2033., 2035. sk / YEŞİLKENT mah 1796., 1798., 1799., 1800., 1863., 1864., 1866., 1867., 1880., 1889., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1953., 2012., 2038., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DOĞANAY, DOĞANAY ARALIĞI, KESKİN, KILIÇ, TAŞLI, TEPE ÜSTÜ, ZÜMRÜT ARALIĞI sk bölgelerinde 05/10/2022 10:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1870., 1871., 1876., 1877., 1878., 1880., 1881., 1882., 1884., 1885., 1886., 1887., 1953., 1973., 2033., 2035. sk / YEŞİLKENT mah 1796., 1798., 1799., 1800., 1863., 1864., 1866., 1867., 1880., 1889., 1892., 1893., 1894., 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1953., 2012., 2038., 2039., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 05/10/2022 09:00:00 - 05/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİLE

05.10.2022 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SABİT AYASBEYOĞLU, KOCAKORU, KUMBABA, KÜLTÜR, LALE, LODOS, MERVE, MEVSİM, SEVGİ, SUSAM, VATAN, YAPRAK, İPEK ÇİÇEĞİ, ŞENLİK, AÇELYA, BEGONYA, BİRLİK, BİZİM, FUNDA, GÜNEŞ, ITIR, BAHAR, BURCU, EZGİ, GÖKÇE, KİBAR, MELTEM, PELİN, YAVUZ, ÖZLEM, ÇAĞLA, SEFA, YÜCE, EFES, FİLİZ, MEHMETÇİK, BARIŞ, EDA, NİHAVENT, AYÇİÇEK, ZAMBAK, SUNA, KAMELYA, FİDAN, MİMOZA, TURAN AZİZ BELER, SÜMBÜL, GÜLHATMİ, AKER, ADEM, AKTUĞ, SAĞLAM, AHMETLİ, ÇINARLI, PEKER

05.10.2022 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak POT DERESİ, ÜSKÜDAR, KUMBABA, SUSAM, LEYLAK, TURAN AZİZ BELER, AKDENİZ, SEVİNÇ, SABIR, KARLI, ÇAMLICA, NALBANT, GÖKTAŞI, GÖKÇE DENİZ, ŞENKAYA, YÜCEL, ELMALI, ALACAHAMAM, SEDİR, GURBET, GAMLI, İKRAM, SAĞLAM, AHMETLİ, DİKÇE, KOLÇAK, KUYUMCULAR, KÖSEOĞLU, KÖŞK, ÇAKABEY, REFORM, ŞAHİNKAYA, TAYLAN, FASILA

SULTANBEYLİ

05.10.2022 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BURCU, FATİH, GÜL, KURAN KURSU, YUSUF İSLAM

ÜMRANİYE

05.10.2022 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİGÜN, İKBAL, DOSTUM, GÜLTUTAN, OĞUZ, UZUNAYNA, AĞAÇLI, AKASYA, AŞKIN, BAĞDAT, DEFNE, SEFİR, GÜL, KAFKAS, GURBET, TÜRKMEN, YEŞİM, CELAL DORA, CEMAL TURAN, TURGUT ÖZAL, BOZOK, TUĞHAN, TURAN EMEKSİZ

05.10.2022 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİFTLİK, ÇAVUŞBAŞI