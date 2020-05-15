Bugün gençlerin günü

Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama gelen ve 42 gündür evlerinden çıkamayan gençler saat 11.00’i gösterdiğinde evlerinden çıkarak sahillere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderilmişti. Genelge kapsamında geçen günlerde 65 yaş üzeri ile 14 yaş altı grubunda olanlar 4 saatliğine yürüme mesafesiyle sınırlı olabilecek şekilde dışarı çıkmıştı. Bugün saatler 11.00’i gösterdiğinde ise 42 gündür sokağa çıkma kısıtlamaları bulunan 15 ile 20 yaş arasındaki gençler sokaklara akın etti.

Korona virüsü nedeniyle haftalardır evlerinden çıkamayan gençler sahillere giderek güneşli havanın tadını çıkardı. Uzun bir süreden sonra açık hava ile tekrardan tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal mesafeye dikkat edeni maske ve dezenfektanla önlem alan gençler çimenlik alanlarda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Bazıları ise anne ve babalarıyla çıktılar. İlkadım sahili gençlerin akın etmesiyle uzun zamandır olmadığı kadar doldu.

Gençler evde bulundukları sürede sokakları ve sahili çok özlediklerini söyledi. 4 saatlik verilen izinden memnuniyetlerini dile getirerek bir an önce korona virüsle verilen mücadelenin bitip özgürce gezecekleri günlerin hayalini kurduklarını belirttiler.