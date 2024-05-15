Dolar, euro ve sterlinde son fiyatlar araştırılıyor. Dolar yaklaşık bir aydır 32 lira seviyesinde işlem görüyor. ! Gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinde. Bazı ekonomistler dolarda 12 liralık fiyat değişimi yaşanacağını iddia ediyor. İşte 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü dolar, euro, sterlin ve güncel döviz kurları..

Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından Türk Lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası döviz alımına devam ederken yüksek faizi fırsat bilen yabancı Türk Lirasına geçiş yapıyor.

Uzmanlar dolar kurunun 31 lira altına düşme ihtimalinin yüksek olduğunu dolarda sert satışların olacağını belirtiyor. Bazı analistler ise şu an 32 seviyelerinde olan doların 12 lira birden düşerek 20 TL’ye kadar ineceğini iddia ediyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2630 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8790 lira olmuştu. Dolar, euro ve Sterlin güne yatay seyirle başladı.

Serbest piyasada 32,2780 liradan alınan dolar, 32,2800 liradan satılıyor. 34,9510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olarak belirlendi. 40,6641 liradan alınan Sterlin

40,7365 liradan satılıyor.

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Bugün resmen doların kaderi belli olacak. ABD’de TÜFE rakamları açıklanacak. FED’den gelen mesajlar doğrultusunda dolar kurunun yönü belirlenecek.

"Merkez Bankası’nın rezerv toplaması gayet iyi cari açığın düşmesi de doları aşağı doğru baskılıyor ancak. Tasarruf önlemleri zayıf, enflasyon ve buna bağlı olarak etkenlerle kur yukarı çekilecek." diyen Ekonomist Evren Devrim Zelyut sözlerine devam etti;

"Sonbaharda gıda fiyatlarındaki artış enflasyon ve kuru vuracak. Bunları topladığımızda yıl sonu 40 liralık bir dolar bekleniyor. Doların abisi geliyor bugün. Doların patronu Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar çok önemli olacak. Enflasyon verisi beklentinin üstünde gelirse açıklamalarda faiz indirim ihtimali ortadan kalkarsa işler karışır. Bugün doların kader günü olacak. Zaman içerisinde dolar kurunda sert hareketler görebiliriz." dedi.