Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? 24 Mart 2021 döviz fiyatları
Geçtiğimiz günlerde dolar ve altında şaşırtan yükseliş gerçekleşti. Vatandaşlar bu durumdan dolayı tedirgin oldular. Güncel döviz fiyatları sık sık takip ediliyor. Peki bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? İşte 24 Mart döviz fiyatları…
Döviz fiyatlarında ve altın fiyatlarında vatandaşları tedirgin eden bir yükseliş gerçekleşti. Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yaşanan döviz ve altında yükseliş sonrasında vatandaşlar, Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? Sorularına yanıt arıyorlar.
24 Mart döviz fiyatları
Dolar ne kadar?
ALIŞ: 7,9694 TL
SATIŞ: 7,9818 TL
Euro ne kadar?
ALIŞ: 9,4393 TL
SATIŞ: 9,4685 TL
Sterlin ne kadar?
ALIŞ: 10,9225 TL
SATIŞ: 10,9535 TL
Suudi Riyali ne kadar?
ALIŞ: 2,1167 TL
SATIŞ: 2,1273 TL