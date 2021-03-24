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Ekonomi Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? 24 Mart 2021 döviz fiyatları
Ekonomi

Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? 24 Mart 2021 döviz fiyatları

Geçtiğimiz günlerde dolar ve altında şaşırtan yükseliş gerçekleşti. Vatandaşlar bu durumdan dolayı tedirgin oldular. Güncel döviz fiyatları sık sık takip ediliyor. Peki bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? İşte 24 Mart döviz fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:35:00 -
Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? 24 Mart 2021 döviz fiyatları

Döviz fiyatlarında ve altın fiyatlarında vatandaşları tedirgin eden bir yükseliş gerçekleşti. Merkez Bankası başkanının değişiminden sonra yaşanan döviz ve altında yükseliş sonrasında vatandaşlar, Bugün dolar kaç TL? Dolar düştü mü? Euro ne kadar? Sorularına yanıt arıyorlar.

24 Mart döviz fiyatları

Dolar ne kadar?

ALIŞ: 7,9694 TL

SATIŞ: 7,9818 TL

Euro ne kadar?

ALIŞ: 9,4393 TL

SATIŞ: 9,4685 TL

Sterlin ne kadar?

ALIŞ: 10,9225 TL

SATIŞ: 10,9535 TL

Suudi Riyali ne kadar?

ALIŞ: 2,1167 TL

SATIŞ: 2,1273 TL

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