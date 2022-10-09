Bugün çeyrek altın ne kadar? 24 ayar altın, gram fiyatı kaç TL 2022? 9 Ekim güncel canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerinin artması nedeniyle düştü. Gram altın bu hafta 1000 liranın altında seyrediyor. Geçtiğimiz haftalarda 960 TL'lere kadar düşen gram altın fiyatı geçtiğimiz günlerde yeniden 1000 TL'yi aştı. Çeyrek altın fiyatı ise buna bağlı olarak 1600 TL'yi aştı. Peki bugünkü altın fiyatları ne kadar? 24 ayar gram altın kaç TL? Bugün çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Eylül 2022 yarım, 24 ayar gram altın fiyatı 2022, çeyrek altın, serbest piyasada altın fiyatları

Altın fiyatları pazar günü, hafta içi kapanış fiyatında seyrediyor. Hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için altın fiyatları cuma günü kapanış rakamlarında sabit kalıyor. İşte anlık 24 ayar gram, çeyrek, tam altın fiyatları....

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. İşte canlı altın fiyatları takip ekranı ile güncel durum!

24 AYAR GRAM ALTIN KAÇ TL?

24 ayar gram altın fiyatı 2022 bugün 1014,36 liradan alınıyor, 1014,53 liradan satılıyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FIYATI KAÇ TL?

Çeyrek altın bugün 1.637 liradan alınıyor, 1.674 liradan satılıyor.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın bugün 6.681,88 liradan alınırken, 6.841,71 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın bugün 1.694,32 liradan alınıyor, 1.695,71 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 6.681,83 liradan alınıyor, 6.841,17 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın bugün 3.274,72 liradan alınıyor, 3.354,78 liradan satılıyor.

TAM ALTIN

Tam altın bugün 6,529.95 TL'den alınırken 6,678.8142 TL'den satılıyor.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 9 Ekim 2022 Pazar günü araştırılmaya başlandı. Piyasalar 7 Ekim Cuma günü kapandı. Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

9 Ekim Pazar 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

22 ayar bilezik gramı 919,29 liradan alınıyor, 957,64 liradan satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 561,68 TL'den alınıyor ve 671,26 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 712,96 TL iken satışı ise 824,00 TL.

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