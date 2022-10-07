İslam Memiş sosyal medya hesabından son dakika dolar yorumu yaptı! DXY, tekrar satış gelebilir

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten, dolar kuru ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Yaptığı tahminlerle adından sıkça söz ettiren Memiş, bugün sosyal medya hesabı üzerinden dolar kurunda ciddi bir satış gelebileceğine vurgu yaptı. Memiş'in takipçileri şimdi bu tahminin tutup tutmayacağını merak ediyor.

DAHA ÖNCE BİLMİŞTİ

Daha önce dolar kuru ile ilgili benzer uyarıda bulunmuş ve tahminleri doğru çıkmıştı. Memiş'in takipçileri şimdi bu tahminin nasıl neticeleneceğini merak ediyor.

DOLAR -TL KURU

Dolar/TL, piyasada ABD istihdam verisi sonrası 18,59 civarında işlem görüyor. Dün dolar kurunda rekor gelmişti.

DXY Nedir? DXY ne anlama gelir?

DXY endeksi, ABD doları endeksidir. ABD dolarının 6 majör para birimi karşısındaki değerinin endeksini göstermektedir. ABD'nin ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ABD dolarının değer kazandığı durumlarda DXY endeksi yükselirken, değer kaybında ise DXY endeksi düşer.

DXY NASIL HESAPLANIR?

DXY endeksi aşağıda yer almakta olan oranların ağırlığına bakarak hesaplanmaktadır.

Euro (EUR), %57.6 ağırlık

Japon yeni (JPY) %13.6 ağırlık

İngiliz sterlini (GBP), %11,9 ağırlık

Kanada doları (CAD), %9.1 ağırlık

İsveç kronu (SEK), %4,2 ağırlık

İsviçre frangı (CHF) %3,6 ağırlık

İSLAM MEMİŞ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan İslam Memiş 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Memiş, altın ve para piyasaları uzmanıdır. İslam Memiş lisans eğitimini Erzurum Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yapmıştır.

İslam Memiş, sosyal medyada kendi hesabı üzerinden yaptığı finans analizleriyle ün kazanmıştır.

'Memiş Döviz A.Ş. kuyumculuk ve Altın Hizmetleri'adıyla işletmesi olan İslam Memiş,Ticaret Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nda da uzmanlık yapmaktadır.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, aynı zamanda çeşitli televizyon programında analizler yapıyor.

Evli olan İslam Memiş'in 2 kızı vardır.