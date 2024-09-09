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Spor Bugün belli oluyor! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Spor

Bugün belli oluyor! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:54:00 -
Bugün belli oluyor! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Beşiktaş’ta kadroya alınmadığı halde takımda kalmak için direnen Aboubakar’ın yeni adresi belli oluyor. Resmi açıklama saatler içinde yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği Aboubhakar’ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralayan Hatayspor, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda taraftarların bildirimlerini açmaları istenirken saat 19.31’e dikkat çekildi.

Paylaşımda, Kamerunlu golcünün gol sevinci de yer aldı.

Beşiktaşla sözleşmesi 1 yıl daha devam eden ve kadroda düşünülmeyen Aboubakar bir türlü takımdan ayrılmak istemiyordu. Hatayspor ile yapılan anlaşma ile kiralanan golcü oyuncunun yıllık 1 milyon euro alacağı öğrenildi.

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