Bugün belli oluyor! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği Aboubhakar’ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralayan Hatayspor, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda taraftarların bildirimlerini açmaları istenirken saat 19.31’e dikkat çekildi.

Paylaşımda, Kamerunlu golcünün gol sevinci de yer aldı.

Beşiktaşla sözleşmesi 1 yıl daha devam eden ve kadroda düşünülmeyen Aboubakar bir türlü takımdan ayrılmak istemiyordu. Hatayspor ile yapılan anlaşma ile kiralanan golcü oyuncunun yıllık 1 milyon euro alacağı öğrenildi.