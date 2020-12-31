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Yaşam Bugün bankalar açık mı? | 31 Aralık bankalar çalışıyor mu?
Yaşam

Bugün bankalar açık mı? | 31 Aralık bankalar çalışıyor mu?

1 Ocak bankalar açık mı? | Yılbaşı sebebiyle pek çok vatandaşlar 31 Aralık Perşembe günü bankaların, noterlerin, PTT'nin ve kargoların çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? | Bankalar kaça kadar açık? | Bankalar yarım gün mü çalışacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 07:34:00 -
Bugün bankalar açık mı? | 31 Aralık bankalar çalışıyor mu?

Bankalar yarım gün mü çalışıyor 31 Aralık | Yılbaşı sebebiyle pek çok vatandaş işlemlerini 31 Aralık'ta tamamlamak istiyor. Vatandaşlar bu sebeple 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını, bankalarda işlem yapılıp yapılmadığını araştırıyor. 31 Aralık bankalar açık mı?

Bugün bankalar açık mı? | 31 Aralık bankalar çalışıyor mu?

31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, kargolar, noterler ve PTT hizmet vermeyi sürdürüyor. 1 Ocak ise resmi tatil. Bu sebeple bankalar 1 Ocak’ta hizmet vermiyor.

Bankalar saat kaçta açılıyor? | Banka çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok banka çalışma saatlerini revize etti. İşte, bankaların çalışma saatleri

Halkbank 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Vakıfbank 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Akbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Denizbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Garanti BBVA 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor. 

QNB Finansbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

HSBC 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Ziraat Bankası 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Türkiye İş Bankası 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

ING Bank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

Yapı Kredi 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

TEB 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 saatlerinde hizmet veriyor.

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