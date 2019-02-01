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Bugün Ayasofya’dayız

Tam 84 yıl önce 1 Şubat 1935’te ibadete kapatılıp müzeye çevrilen Fatih’in emaneti Ayasofya’da Cuma namazı için bugün kıyamdayız...

01 Şubat 2019 Cuma 10:13

HABER MERKEZİ

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 1 Şubat Cuma günü Ayasofya’da Cuma namazı kılınacak.

Yıllardır namaz kılınması yasak olan Ayasofya Camii’nin tekrar açılması için çeşitli programlar düzenleyen Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, bu hafta Cuma Namazını kılmak için müminleri Ayasofya’ya çağırıyor. ‘Seccadeni al da gel!’ sloganıyla duyurulan 1 Şubat tarihindeki Cuma Namazına yoğun katılımın olması bekleniyor. Platform tarafından hazırlıkları devam eden Cuma Namazı programına katılacak Müslümanlar, hep birlikte namaz kıldıktan sonra Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülmesi için dua edecek.

Esarete son vermek için kıyamdayız

Duanın ardından basın açıklamasının yapılacağı organizasyona ilişkin Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Esarete son vermek için bu cuma kıyamdayız! Cuma namazını eda ettikten sonra 14.00’te basın açıklaması yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

84 yıl önce bugün ibadete kapatılmıştı

Ayasofya Camii, bundan tam 84 yıl önce 1 Şubat 1935’te önce ibadete kapatılmış, daha sonra da müzeye dönüştürülmüştü.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 10:13
  1. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu
  2. Ayasofya Camii
  3. Ayasofya

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