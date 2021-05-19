  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sözcü Kalın'dan Filistinli şehit çocukların isimlerini duyurma çağrısı
'Çocuk katili' İsrail'den hava saldırısı: 4'ü çocuk 7 yaralı
Merkel uyardı: Treni kaçırmayın
FARC'ın sembol isminin öldüğü iddia edildi
Yaşam Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?
Yaşam

Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?

19 Mayıs AVM’ler açık mı? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanacak yasaklara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan genelge yayımlandı. Vatandaşlar 19 Mayıs’ta AVM’lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün AVM’ler açık olur mu? AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 00:00:00 -
Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?

19 Mayıs Çarşamba günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. AVM’ler kaçta açılıyor güncel

Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?

Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonları ise AVM’ler çalışmıyor. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple AVM’ler bugün açık olacak. 17 gün boyunca kapalı olan AVM’ler tam kapanmanın hemen ardından adeta dolup dolup taştı. Uzmanlar kapalı alanların bulaşma sebebiyle risk oluşturduğunu bu sebeple vatandaşların açık alanları tercih etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 18 Mayıs koronavirüs tablosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması
Gündem

Devlet Bahçeli'den Sedat Peker açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına da değindi. Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamasında "Biz mafyad..
Meral Akşener Murat Karayılan’ı masumlaştırdı!
Siyaset

Meral Akşener Murat Karayılan’ı masumlaştırdı!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzet..
Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?
Ekonomi

Emlak vergisi son ödemeler hangi tarihte?

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için sona yaklaşılırken henüz ödemelerini yapmayan vatandaşlar, konuya ilişkin detayları araştırmaya b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay