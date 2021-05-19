Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?
19 Mayıs AVM’ler açık mı? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde uygulanacak yasaklara ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan genelge yayımlandı. Vatandaşlar 19 Mayıs’ta AVM’lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün AVM’ler açık olur mu? AVM’ler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
19 Mayıs Çarşamba günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı merak ediliyor. AVM’ler kaçta açılıyor güncel
Bugün AVM’ler açık mı? AVM’ler saat kaça kadar açık?
Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonları ise AVM’ler çalışmıyor. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple AVM’ler bugün açık olacak. 17 gün boyunca kapalı olan AVM’ler tam kapanmanın hemen ardından adeta dolup dolup taştı. Uzmanlar kapalı alanların bulaşma sebebiyle risk oluşturduğunu bu sebeple vatandaşların açık alanları tercih etmeleri gerektiğini ifade ediyor.