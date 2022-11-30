Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları
Altın alacak olanlar sık sık 'Bugün çeyrek kaça?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın tarihi rekorlar kırdı. Gram altın son iki yılda bin liranın üzerine çıktı. Peki, bugün gram altın ne kadar?
Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.050,72 TL
Satış: 1.050,92 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.696,00 TL
Satış: 1.733,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.403,00 TL
Satış: 3.466,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.826,00 TL
Satış: 6.909,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.858,47 TL
Satış: 6.941,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 957,49 TL
Satış: 966,48 TL