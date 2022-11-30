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Ekonomi Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları
Ekonomi

Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları

Altın alacak olanlar sık sık 'Bugün çeyrek kaça?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-11-30 09:34:00 -
Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları

Koronavirüs pandemisiyle birlikte altın tarihi rekorlar kırdı. Gram altın son iki yılda bin liranın üzerine çıktı. Peki, bugün gram altın ne kadar?

Bugün altın ne kadar? 30 Kasım Çarşamba canlı çeyrek gram altın fiyatları

Gram altın

Alış: 1.050,72 TL

Satış: 1.050,92 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.696,00 TL

Satış: 1.733,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.403,00 TL

Satış: 3.466,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.826,00 TL

Satış: 6.909,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.858,47 TL

Satış: 6.941,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 957,49 TL

Satış: 966,48 TL

 

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