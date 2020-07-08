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Ekonomi

Bugün altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları listesi

Bugün altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları listesi haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları düne göre biraz yükseldi fakat ekonomistlere göre bu hafta içerisinde gram altın bir miktar düşüş yaşayacak. Peki ama bugün altın ne kadar? Canlı altın döviz kurunu takip edenler için derlediğimiz haberin detayları için okumaya devam edin...

Yeniakit Publisher
2020-07-08 09:38:00 -
Bugün altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları listesi

9 Temmuz altın fiyatları önce alış, daha sonra satış fiyatı ile aşağıda yer alıyor. Dün 393 liradan işlem gören gram altın, bugün 395 liradan işlem görüyor.

Gram altın

  • 395,89
  • 395,99

22 ayar bilezik

  • 360,70
  • 362,00

Cumhuriyet altını

  • 2.564,50
  • 2.586,00

Yarım altın

  • 1.282,30
  • 1.297,90

Çeyrek altın

  • 641,10
  • 649,80

Reşat altın

  • 2.596,97
  • 2.618,95

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