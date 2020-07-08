Bugün altın kaç lira? 8 Temmuz güncel altın fiyatları listesi haberin detayında yer alıyor. Altın fiyatları düne göre biraz yükseldi fakat ekonomistlere göre bu hafta içerisinde gram altın bir miktar düşüş yaşayacak. Peki ama bugün altın ne kadar? Canlı altın döviz kurunu takip edenler için derlediğimiz haberin detayları için okumaya devam edin...