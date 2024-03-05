Buğra Kavuncu İYİ Parti'nin oyuna göz diken CHP'yi DEM Parti ile vurdu

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' adı altında ittifak kuran CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in eski ortağı İYİ Parti'ye yönelik 'Meral abla' taktiği tutmadı. Yerel seçimlere sayılı günler kala Özgür Özel, İYİ Parti seçmenine yönelik 'Eski dosttan düşman olmaz' sözleriyle oy devşirme peşine düştü.

Özel'in oy koparma oyununa, İYİ Parti'den tepkiler yüksek perdeden gelmeye devam ediyor.

Buğra Kavuncu, CHP'yi DEM Parti ile vurdu

CHP'ye son tepki İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan geldi. CHP’nin İYİ Parti seçmeninden oy alacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşan Kavuncu "Cumhuriyet Halk Parti seçmeni Sancaktepe'de, İstanbul'da, birçok ilçede artık açıktan yapmış olduğunuz, eski adıyla HADEP, bugünkü adıyla DEM'le yapmış olduğunuz ittifaktan dolayı rahatsız. Siz İYİ Parti seçmeninin size vereceği oyu bırakın, siz önce kendi partinizin seçmeni size oy verecek mi vermeyecek mi, yapmış olduğunuz bu aleni ittifakın hesabını verin." ifadelerini kullandı.

"25 yıldır iktidar çok iyi çalışıyor"

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, AK Parti iktidarının 25 yıldır seçimi kazanmasının altında yatan gerçeği itiraf etti.

25 yıldır ana muhalefetin muvaffak olamadığını vurgulayan Kavuncu, “Yani 25 yıldır bir parti seçim kazanıyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya o iktidar çok iyi çalışıyordur, her şeyi çok iyi yapıyordur, ya da muhalefette ciddi bir problem vardır” diyerek hem AK Parti’yi övdü hem de eski ortağı CHP’yi yerin dibine gömdü.

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