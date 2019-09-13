Buğdayda rekolte üzdü, fiyat yüz güldürdü

Hububat kenti olan Sivas’ta buğday alımları devam ederken satışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’de hububat üretiminde ilk 3’te yer alan Sivas’ta buğday pazarında buğday satışları devam ediyor. Çiftçiler hasadını yaptıkları buğday, arpa ve yulafları traktörlerle Sivas Toptancılar Sitesi!nde bulunan Buğday Pazarı’na getiriyor. Burada buğday pazarı esnafları tarafından alınan ürünler Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor. Alıcılar buğday alımlarının çok iyi olduğunu belirtirken, çiftçiler ise mazot ve gübrede indirim yapılmasını istiyor. Havadan da görüntülenen buğday pazarında, birçok kuşun buğdayları yemesi ise dikkat çekti.

"Un fiyatları pahalanır"

Buğday esnaflarından Ahmet Yiğit, bu vaziyette ilerlese un fiyatlarının artacağını ifade ederek, “Bu yıl buğday alımları çok güzel. Geçen yıla göre de çok iyi. Fiyatlar şuanda bin 340 ile bin 360 liraya kadar mal alıyoruz. Geçen yıl 840-860 liraya kadar mal aldık. Bu yıl köylünün mahsulü iyi para ediyor. Geçen yılla bu yıl arasında yüzde 70-80 fark var. Ama mahsulde düşüş var. Mahsulde düşüş niye var? Gübreler geçen sene çok pahalıydı. Vatandaş atamadı. Atamadığı içinde mahsulde düşüş var. En az yüzde 20-25 düşüş var. Şu anda köylünün sattığı mal iyi para ediyor. Biz de alıyoruz, 20-25 kuruş karla geri satıyoruz. Bu vaziyete ilerlese un fiyatları artar” dedi.

“Mazot ve gübrede ufaktan bir indirim yapılırsa çok memnun olacağız”

Çiftçi Şevket Erdoğan, mazot ve gübrede bir indirim olsa çok memnun kalacaklarını belirterek, “Bu yıl fazla bir ürün alamadık. Gübreden mi yağmurdan mı neden olduysa. Geçen sene 3-4 ton alacağımız yerde bu yıl 2 ton alabildik. Fiyatlar ise biri 5 lira fazla veriyor diğeri 10 lira fazla veriyor başkası 20 lira fazla veriyor. Mazot almış başını gidiyor. Şimdi bir torba gübre alsak 130-150 lira. Mazotumuza gübremize eğer ufaktan bir indirim yapılırsa çok memnun olacağız” şeklinde konuştu.