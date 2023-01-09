Buğdayda 2023 ihracat hedefi 5 milyar dolar

Taşpınar, Türkiye’nin, tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğuna işaret etti. Buğday ve mamulleri dış ticaretinde de 2022 yılının 11 ayında yaklaşık 500 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildiğine dikkat çekti. Taşpınar, şöyle konuştu: “Buğdayda dış ticaret fazlasının 2023 yılına aktarılmasını planlıyoruz. 5 milyar dolarlık buğday mamulleri ihracatı yapılmasını hedefliyoruz. Öte yandan dahilde işleme rejimi kapsamında buğdayın işlenip mamul madde olarak ihraç edilmesi için her yıl belirli miktarda ithalat yapılıyor. 2021 yılının 10 ayında 6.5 milyon ton buğday ithal eden ülkemiz, 2022 yılının aynı döneminde dışarıdan 6.8 milyon ton ürün aldı. 31 Aralık 2022’ye kadar buğday ithalatında vergilerin sıfırlanmasına rağmen buğday ithalatı önemli bir artış göstermedi. İç piyasada Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) belirleyiciliğinde oluşan fiyatlar, dışarıdan buğday ithalatını avantajlı olmaktan çıkardı.”

Yüzde 17 artış beklentisi

Geçen üretim sezonunda bahar yağışlarının hububat açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu aktaran Taşpınar, şu açıklamaları yaptı: “Geçen yıl 17 milyon ton buğday üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise yüzde 17 artışla buğday üretiminin 20 milyon tonu yakalamasını bekliyoruz. Mısır üretiminin de geçen yıla göre yüzde 3.7 yükselişle 7 milyon ton seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Arpada ise yüzde 1.25 artışla, 8.1 milyon tonluk üretim hedefliyoruz.”