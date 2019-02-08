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"Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı:- "Ülkemizdeki buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor. İthal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Ülkemizin net ihracatçı ülke konumunda olduğu da açıkça görülüyor"- "2002'den bugüne kadar 15 milyar dolarlık 54 milyon ton buğday ithalatına karşılık, buğday karşılığı olarak 27 milyar dolar tutarında 68 milyon ton ihracat gerçekleştirildi. Dolayısıyla bu süre zarfında ülke ekonomisine 12 milyar dolar katma değer sağlandı"

08 Şubat 2019 Cuma 13:20
"Buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığından, ülkeki buğday üretiminin ihtiyacı karşılamaya yettiği, ithal edilen buğdayın ise ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, un, makarna, bulgur, bisküvi, irmik gibi buğday mamullerinin ihracatının ülke ekonomisine uzun yıllardır katma değer kazandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, "2002'den bugüne kadar 15 milyar dolarlık 54 milyon ton buğday ithalatına karşılık, buğday karşılığı olarak 27 milyar dolar tutarında 68 milyon ton ihracat gerçekleştiril. Dolayısıyla bu süre zarfında ülke ekonomisine 12 milyar dolar katma değer sağlandı. Ülkemiz dünya un ihracatında 2002 yılında 11'inci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren yıllara göre 1'inci ve 2'nci sıralarda yer aldı. Yine ülkemiz dünya makarna ihracatında 2002 yılında 7'nci sırada yer alırken, 2005 yılından itibaren 2'nci sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulunuldu.

- İthal edilen buğday işleniyor

Türkiye'nin yıllık buğday üretim miktarının ortalama 21 milyon ton, tüketim miktarının ise 19-20 milyon ton olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ülkemizin buğday üretimi tüketimimizi karşılamaya yetiyor. Ülkemizin yıllık yaklaşık 4 milyon ton civarında buğday ithalatı bulunuyor. Gerçekleştirilen bu ithalat da büyük ölçüde un, makarna, bisküvi, irmik ve bulgur gibi ürünlerin üretimi için kullanılıyor, bu ürünler ise ihraç ediliyor. Yani ithal edilen buğday ihraç edilen ürünlerin ham maddesi olarak kullanılıyor. Bu sayede yurtiçi ürün arzı üzerinde baskı oluşmaksızın dışarıdan alınan ürünler işlenerek, katma değeri yüksek mamul madde olarak pazarlanıyor. Bu bilgiler ışığında ülkemizin net ihracatçı ülke konumunda olduğu da açıkça görülüyor. Neticede, buğday üretimi ihtiyacı karşılamaya yetiyor."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 13:20
  1. Buğday
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı

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