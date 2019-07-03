Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırdığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buğday unu sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

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