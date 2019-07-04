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Buğday tarlasında feci yangın! 75 dönümlük alan hasar gördü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, 75 dönümlük arazinin hasarına neden oldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
Buğday tarlasında feci yangın! 75 dönümlük alan hasar gördü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili tarlada çıkan yangında 75 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Adatepe Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki Müslüm Şahin, Ferhat Koç, Mehmet Uygun ve Nuri Er'e ait buğday ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 75 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Tarla sahiplerinden Müslüm Şahin, yangında buğday ekili arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, yaklaşık 75 dönüm ekili alanın yandığını söyledi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade eden Şahin, bir yıllık emeklerinin heba olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

 

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:50
  1. Amasya
  2. Gümüşhacıköy
  3. tarım arazisi
  4. yangın
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