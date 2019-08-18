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Buğday rekoltesinde hedef 25 milyon ton

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl buğdayda 20 milyon ton civarında rekolte beklediklerini belirtti.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:20
Buğday rekoltesinde hedef 25 milyon ton

Birçok tahıl ürününde olduğu gibi buğdaydaki rekolte beklentisiyle ilgili tahminler de açıklanmaya başlandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl buğdayda 20 milyon ton civarında rekolte beklediklerini belirtti. Hububat ürünlerinde hasat sezonunun bereketli geçtiğine dikkat çeken Bayraktar, ülkenin yüzde 70’inde ekim yapıldığını söyledi. Bayraktar, bu yıl buğday rekoltesinde geçen yıla göre bir miktar gerileme beklediklerini dile getirdi. Buna rağmen Türkiye’nin hedefinin 25 milyon tonun üzerinde buğday üretmek olduğunu vurguladı. Bazı bölgelerde yaşanan kuraklıkla aşırı yağışın rekolteye olumsuz etki yapacağını kaydeden Bayraktar, “Ayrıca döviz kuruna bağlı olarak girdi maliyetlerinin artması da rekolteyi bir miktar etkiledi. Önümüzdeki yıllarda verimli üretim yapabilme, çiftçimizin tarlada kalabilmesi adına tedbirler almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:20
  1. tahıl ürünü
  2. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
  3. Hububat
  4. buğday rekoltesi

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