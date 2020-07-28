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Aktüel

Buğday ekili tarlada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:33:20 -
Buğday ekili tarlada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Özbek, 20 hektarlık buğday ekili tarlasında bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen Özbek, alevler arasında kaldı.

Çevreden durumu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Ahırlı, Yalıhüyük ve Seydişehir'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Ramazan Özbek, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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