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Bufalo katletmek için 45 bin kişi sıraya girdi
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Dünya Bufalo katletmek için 45 bin kişi sıraya girdi
Dünya

Bufalo katletmek için 45 bin kişi sıraya girdi

ABD'de Arizona'da bulunan Büyük Kanyon'daki bufalo artışı nedeniyle yapılacak ava 45 binden fazla kişi başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 05:43:00 -
Bufalo katletmek için 45 bin kişi sıraya girdi

ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü Büyük Kanyon'da, nüfusu hızla çoğalan ve "ekolojik tehdit" oluşturan bufaloların sayılarının azaltılması için av düzenlenecek. Av için yapılan başvuruya 45 binden fazla gönüllü talip oldu.

ABD Ulusal Park Servisi, Büyük Kanyon'da "arkeolojik alanlara ve su kaynaklarına zarar verdiği" gerekçesiyle bufalo sürülerindeki hayvan sayısının azaltılması için 12 "yetenekli gönüllü" arandığını duyurdu.

Söz konusu duyurunun ardından av için kısa sürede 45 binden fazla başvuru oldu.

Park yetkilileri, başvuranların nişancılık dahil avcılık yeteneklerini inceledikten sonra 12 kişinin Büyük Kanyon'un Kuzey Rim bölgesinde avlanmasına izin verecek.

Öte yandan söz konusu bufalo avı, çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Park yetkilileri ise bunun bir avlanma olmadığını, avcılığın ulusal parklarda yasaklandığını ve parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi olduğunu açıkladı.

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