  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Buenos Aires’te karantina 7 Haziran’a uzatıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te korona virüs salgını nedeni ile uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran’a uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 18:24:31 -
Buenos Aires’te karantina 7 Haziran’a uzatıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te korona virüs salgını nedeni ile uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran’a uzatıldı.


Korona virüs salgının yeni merkez üssü olan Güney Amerika’da salgın etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Amerika ülkelerinden Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirleri 7 Haziran’a kadar uzatıldı. Arjantin Başbakanı Alberto Fernandez, yaptığı açıklamada başkent Buenos Aires ile diğer bölgeler arasındaki trafik kontrollerinin sıkılaştırılacağını dile getirdi. Başbakan, başkentin kalabalık mahallelerinde ise toplu taşımanın askıya alınacağını ifade ederken, “Herkese kurallara uyduğu için teşekkür ediyorum, salgına karşı iyi işler yapıyoruz fakat daha yapılması gereken çok şey var” dedi.


Öte yandan Arjantin’de 20 Mart’tan bu yana ülke genelinde salgın nedeni ile karantina uygulanırken, birçok bölgede karantina bugün sona erdi. Ülkede salgına karşı sert tedbirler alınırken, ticari uçuşlar dahil tüm uçuşlar 1 Eylül’e kadar askıya alındı.


Arjantin’de toplam korona virüs vaka sayısı 11 bin 353’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 445’e yükseldi. Ülkede dün 704 vaka ile rekor artış yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı