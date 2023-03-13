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Yerel BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte 'iptal' listesi
Yerel

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte 'iptal' listesi

Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 09:37:00 -
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte 'iptal' listesi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

15.25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. (İLKHA)

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