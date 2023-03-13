BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte 'iptal' listesi
Bursa'nın Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre;
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
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09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
15.25 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. (İLKHA)