BUDO’nun 30 Kasım’daki 12 seferi iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım’da yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. İptaller Mudanya, İstanbul Kabataş ve Armutlu İhlas hatlarını kapsıyor.
Bursa Mudanya’dan İstanbul Kabataş’a saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00’da; Kabataş’tan Mudanya’ya ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30’da yapılacak seferler gerçekleştirilmeyecek.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.