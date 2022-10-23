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Spor Budokaido’da madalyalar Başakşehir’e gelecek!
Spor

Budokaido’da madalyalar Başakşehir’e gelecek!

Millî antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar Budokaido branşında, Başakşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak madalya avı için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 19:32:00 -
Budokaido’da madalyalar Başakşehir’e gelecek!

Millî antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar Budokaido branşında, Başakşehir Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü olarak madalya avı için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Haftanın beş günü bütün Budokaido branşında alt minik, minikler, yıldızlarda, ümit, genç ve büyükler kategorisinde Türkiye ve Avrupa şampiyonlarına Özçınar eşliğinde hazırlanan sporcular, madalyalar için çalışmalarına devam ediyor.

Battal Gazi ise yaptığı açıklamada, “Son derece modern tesislerde hazırlanıyoruz. Türkiye ve Avrupa Şampiyonaları tarihleri yaklaştıkça son İstanbul şampiyonası maçı hazırlıklarını devam ettiriyoruz; kararlı istikrarlı bir çalışma içindeyiz. Bu yılki hedef, Avrupa ve Dünya şampiyonasında madalyaları Basaksehir’e getirmek. Yurt içindeki karşılaşmalarda aldığımız madalya sayısı gerçekten dikkate değer. İlçe müdürümüz bu konuda çalışmalarımıza titizlikle ve özveri ile dikkat ediyor” diye konuştu.

 

 

 

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