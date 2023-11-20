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Yaşam BUDO'dan açıklama! Bazı seferler iptal
Yaşam

BUDO'dan açıklama! Bazı seferler iptal

Yeniakit Publisher
2023-11-20 09:24:00 -
BUDO'dan açıklama! Bazı seferler iptal

Olumsuz hava şartları sebebiyle bazı BUDO seferleri iptal edildi.

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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